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محافظ دمياط يحث المواطنين على ترشيد استهلاك الكهرباء

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محافظ دمياط يحث المواطنين على ترشيد استهلاك الكهرباء محافظ دمياط يحث المواطنين على ترشيد استهلاك الكهرباء

عقد اللواء محمد على فليفل محافظ دمياط مساء أمس، اجتماعاً لرؤساء المراكز والمدن وقطاع الكهرباء ومسئولى الإنارة بالمراكز والجهاز المركزى للمحاسبات، وطلب المحافظ تخفيف الإضاءة بالشوارع العامة بإطفاء عمود وإنارة الآخر، حيث إن الاستهلاك الزائد فى الكهرباء يعتبر إتلافاً للمال العام يحاسب عليه كل مسئول أمام الله.

وأكد المحافظ، أن تمر بأزمة فى كمية الغاز والسولار المطلوبة وبعض الدول تريد تضييق الأمور عليها لمنع مصر عن استيراد الغاز لإخضاعها، وعلينا تقليل الاستهلاك وطلب المحافظ من مدير عام الأوقاف حث المواطنين فى خطبة الجمعة على تخفيض الاستهلاك فى المنازل، خاصة فى فترة الذروة من السادسة إلى التاسعة مساء لتخفيف الضغط على محطات إنتاج الكهرباء وطلب من رؤساء المراكز والمدن المرور على الطبيعة لمراجعة تخفيض الإضاءة بالشوارع وعمل صيانة شهرية للخلايا لإزالة الأتربة من عليها حتى يتم فصل الكهرباء عند سطوع الشمس.

كما حث المحافظ رؤساء المراكز على الاهتمام بالنظافة وحسن استقبال المواطنين والعمل على حل مشاكلهم فى ضوء القانون وإحالة أى خارج عن حدود الأدب إلى النيابة العامة ولا تسامح معهم وتفعيل القانون ووجه نظرهم إلى ضرورة استخدام سيارات النافورى بشركة المياه لتسليك خطوط الصرف أولا بأول حتى لا يحدث انسداد للخطوط.

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مصر 365

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