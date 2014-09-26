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إصابة أمين شرطة ومعاون مباحث في تصادم سيارتي شرطة بالمحلة

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إصابة أمين شرطة ومعاون مباحث في تصادم سيارتي شرطة بالمحلة إصابة أمين شرطة ومعاون مباحث في تصادم سيارتي شرطة بالمحلة

حادث – أرشيفية

استقبلت مستشفى المحلة العام الملازم أول محمد مجدي معاون مباحث مركز المحلة مصابا بكدمات وعوض محمد أمين شرطة من قوة وحدة مباحث مركز المحلة مصابا بكسر بالذراع في حادث تصادم سيارة شرطة بسيارة أخرى بإحد طرق مدينة المحلة.

تلقى العقيد هيثم عطا رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود إخطارا من شرطة النجدة بإصابة الملازم أول محمد مجدي معاون مباحث مركز المحلة بكدمات متفرقة وأمين الشرطة عوض محمد بكسر في الذراع في حادث تصادم سيارة شرطة التي يستقلونها بسيارة أخرى نتيجة انحراف عجلة القيادة بيد قائد سيارة الشرطة وتم نقلهما لمستشفى المحلة العام لتلقي العلاج.

وانتقل اللواء حسام خليفة حكمدار أمن المحلة إلى المستشفى للاطمئنان علي المصابين.

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