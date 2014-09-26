4 محطات في محاكمة “القرن”…وغدًا الحلقة الاخيرة

تقرير- طارق سمير:

قبل ساعات قليلة، تفصلنا عن القضية الأكثر شهرة فى تاريخ مصر، المعروفة إعلاميًا بمحاكمة “القرن” المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ونجلاه جمال وعلاء، وحبيب العادلى و6 من مساعديه، فى قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 من يناير.

ترصد” وكالة أنباء أونا”، ثلاثة محطات قضائية مر عليها مبارك وبقية المتهمين، أثناء محاكمتهم فى قضية “القرن”.

المؤبد لمبارك والعادلى

المحطمة الأولى، بتاريخ 2 يونيو 2012، حينما قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار أحمد رفعت، بمعاقبة كلًا من مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى، بالسجن المؤبد،

كما قضت المحكمة، ببراءة مساعدي حبيب العادلي الستة، وهم كل من اللواءات أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي السابق واللواء عدلي فايد مدير مصلحة الأمن العام السابق، واللواء حسب عبدالرحمن رئيس مباحث أمن الدولة السابق، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق، واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة السابق، واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر السابق.

قبول الطعن على قرار الحبس

المحطة الثانية، بتاريخ 14 يناير 2013، قضت محكمة النقض برئاسة النائب الأول لرئيس المحكمة المستشار أحمد عبد الرحمن، بقبول الطعن المقدم، على الأحكام الصادرة، بحق المتهمين، وبموجب هذا القرار، وأمرت المحكمة بإعادة محاكمة جميع المتهمين من جديد أمام محكمة جنايات القاهرة، وعقب ذلك القرار انتقلت أوراق القضية مرة ثانية أمام محكمة استئناف القاهرة، لتحديد جلسة أمام دائرة جديدة.

وجاء حكم محكمة النقض في ضوء قبولها للطعون المقدمة من مبارك والعادلي على ما تضمنه الحكم الجنائي من إدانتهما في قضية قتل المتظاهرين السلميين أثناء الثورة، كما تضمن حكم محكمة النقض قبول طعن النيابة العامة على أحكام البراءة وانقضاء الدعوى الجنائية، الصادرة لصالح مبارك ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال سالم، في الوقائع المتعلقة بارتكاب جرائم فساد مالي. وكذلك قبول طعن النيابة على حكم براءة مساعدي وزير الداخلية الأسبق العادلي، حيث كان قد قضي ببراءتهم من اتهامات الاشتراك في قتل الثوار.

تنحى المحكمة فى أولى جلسات إعادة محاكمة “القرن”

المحطة الثالثة، بتاريخ، 13 أبريل 2013، فى وقتها انتقلت أوراق القضية إلى دائرة جديدة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، لنظر المحاكمة، وفى أولى جلسات انعقاد إعادة محاكمة “القرن”، تنحت المحكمة عن نظرها، لاستشعارها الحرج، وإحالتها لمحكمة الاستئناف لتحديد دائرة أخرى.

الحلقة الأخيرة من سلسلة محاكمات “القرن”

وبتاريخ 11 مايو 2013، قامت الاستئناف بنقل أوراق القضية، إلى دائرة المستشار محمود كامل الرشيدي، لإعادة محاكمة مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلى و6 من كبار مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، فى القضية “القرن”، وبدءت المحاكمة فى ذلك اليوم، وبجلسة 14 أغسطس الماضى قررت المحكمة حجز القضية للحكم لجلسة،غدًا السبت، لتمنح نفسها 43 يومًا للمداولة، ودراسة ما جاء بمرافعة النيابة والدفاع وأقوال الشهود ولتستند إلى ما يرتاح ويطمئن اليه ضميرها وعقيدتها لتسدل الستار.

بلغت عدد أوراق القضية 162 ألف ورقة، واستمعت المحكمة خلال سنة و4اشهر و22يومًا على مدار55 جلسة من بينها 18 جلسة سرية، لأقوال 22 شاهدًا من رجال القوات المسلحة والمخابرات وضباط الشرطة والإعلاميين.

عقوبة واحدة لكل متهم.. ومبارك 3 عقوبات

ومن المقرر أن تصدر المحكمة، أولاحكمها فى اتهام مبارك، ووزير الدخلية الأسبق حبيب العادلى، وأحمد محمد رمزى مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزى، وعدلى مصطفى فايد مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، وحسن محمد عبدالرحمن رئيس جهاز أمن الدولة السابق، وإسماعيل محمد عبدالجواد الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، وأسامة يوسف المراسى مدير أمن الجيزة الأسبق، وعمر عبدالعزيز الفرماوى مدير أمن أكتوبر الأسبق عن اتهامات قتل المتظاهرين وبالنسبة للمتهمين الأخيرين فعن جنحة الإهمال والتقصير الذى تسبب فى إتلاف المنشآت الشرطية والعامة.

كما ستصدر المحكمة حكمها فى اتهام مبارك ورجل الأعمال الهارب حسين سالم وعلاء وجمال نجلى الرئيس الأسبق عن واقعة الرشوة واستغلال النفوذ بحصولهم على 5 فيلات على سبيل الرشوة من المتهم الثانى.

ثم ياتى الحكم فى الواقعة الثالثة المتهم فيها مبارك منفردا فى هذه القضية، بينما يحاكم عليها فى قضية أخرى أمام محكمة أخرى حسين سالم ووزير البترول الأسبق سامح فهمى وعدد من قيادات وزارته السابقين فى قضية أخرى، وذلك بتهم إهدار المال العام وتربيح الغير فى عملية تصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل بأسعار بخسة.