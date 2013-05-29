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غداً.. المتعاقدون بتعليم الشرقية يدخلون فى اعتصام للمطالبة بتثبيتهم

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غداً.. المتعاقدون بتعليم الشرقية يدخلون فى اعتصام للمطالبة بتثبيتهم غداً.. المتعاقدون بتعليم الشرقية يدخلون فى اعتصام للمطالبة بتثبيتهم

أعلن عدد من المتعاقدين بالتربية والتعليم عن اعتصام مفتوح، غدا الخميس، أمام ديوان عام محافظة الشرقية للمطالبة بتثبيتهم على درجات دائمة أو تحرير عقود مميزة لهم.

كما سينضم للاعتصام المتعاقدون بند تظلمات بالتربية والتعليم، والذين كانوا منقطعين وعادوا للعمل لكن مع توقف مرتباتهم.

وقال المتعاقدين إنهم قد صدرت لهم عقود جديدة من وزارة التربية والتعليم، لكنها لم تطبق فى محافظة الشرقية حتى بقرار من المحافظ.

وأضافوا بأن مرتباتهم الحالية منعدمة لا تساعدهم على الحياة فى ظل ارتفاع الأسعار فى جميع مستلزمات الحياة.

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مصر 365