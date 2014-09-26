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مقتل 50 إرهابيا في قصف لطيران التحالف غربي الانبار

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مقتل 50 إرهابيا في قصف لطيران التحالف غربي الانبار مقتل 50 إرهابيا في قصف لطيران التحالف غربي الانبار

‎صورة رشيفية – داعش

أفاد مصدر أمني مسؤول في عمليات الأنبار ، اليوم “الجمعة” ، أن طيران التحالف الدولي قصف مواقع لعصابات “داعش” غربي المحافظة ما اسفر عن مقتل عشرات الارهابيين.
> وذكرت وكالة أنباء الأعلام العراقي “واع ” عن المصدر أن” طيران التحالف قصف مواقع لعصابات “داعش” في مناطق “مضافات” والبانزين خانة” في مدينة القائم غربي الأنبار مما اسفر عن مقتل 50 شخصا من تنظيم داعش .

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