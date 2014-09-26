قائد عسكري إيراني: سنسحق “داعش” لو اقترب من حدودنا

أكد مساعد شئون العمليات في الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، أن القوات الإيرانية “ستسحق عصابة داعش الإرهابية أو أي عنصر مهدد آخر لو اقترب من حدود إيران، بإجراء دفاعي حدودي مقتدر”.

> وأشار القائد الإيراني -في حوار اللية الماضية على التلفزيون الإيراني- إلى أن “داعش” أدرك هذا الامر، قائلا إن آخر نقطة تواجدوا فيها أخيرا في محافظة ديالي شرق العراق تبعد 20 كيلومترا عن حدودنا ولم يتحركوا منها نحو الحدود.

> وأوضح أنه كما أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني فإن العتبات المقدسة ومراقد الائمة، على حد تعبيره، في العراق تعتبر خطوطا حمراء، وبطبيعة الحال لو كان هنالك اي تهديد جاد لهذا المراكز فان قرار إيران سيكون مختلفا.

> وقال إن المساعدات الاستشارية والتدريبية والتوجيهية واللوجستية العامة التي قدمتها إيران للعراق كانت كافية لحد الأن ولكن لو أراد الإرهابيون تجاوز خطوطنا الحمر فمن الطبيعي اننا سندافع عن نطاقنا الأمني.