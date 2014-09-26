محافظ القاهرة ينفي تحصيل رسوم إضافية لصرف المقررات التموينية وتوفير لحوم العيد

أعلنت مديرية تموين والتجارة الداخلية بالقاهرة حالة الطوارئ القصوى بجميع اجهزتها وإدارتهاالفرعية بالأحياء استعداداَ لاستقبال عيد الأضحى المبارك من خلال تقديم اعلى مستوى من الخدمات للمواطنين مع توفير كامل لكافة السلع الغذائية التى يشتد عليها الطلب خلال ايام العيد ، وخاصة اللحومبأنواعها المجمدة والطازجة .

وطالب د. جلال مصطفي سعيد محافظ القاهرة مدير مديرية التموين بتشديد الرقابة والمتابعة على الأسواق والمحال والمجمعات والشوادر وتكثيف المرور اليومي للتأكد من صلاحية المعروض السلعي للاستهلاك الآدمي ، مع تفعيل عمل غرفة العمليات المركزية بالمديرية خلال الوقفة وأيام العيد خلال فترتين على مدار اليوم لسرعة تلقي بلاغات المواطنين والعمل على حلها وربطها بغرف عمليات بالإدارات التموينية بالأحياء ، وأن يتم شن حملات مشتركة مع مباحث التموين على محال الجزارة وثلاجات بيع اللحوم المجمدة قبل حلول عيد الأضحى المبارك وخلال فترة العيد وذلك حفاظاً على سلامة المواطنين وعدم تعرضهم لمخاطر التلوث أو استهلاك مواد غذائية فاسدة مع تحقيق ضبط الاسعار والقضاء على جشع التجار .

ونفى المحافظ نهائياَ ما تردد من تحصيل رسوم اضافية نظير صرف السلع التموينية ، مناشداَ المواطن بعدم دفع أكثر من جنيها ونصف الجنيه كرسوم مقررة مضافة لقيمة صرف المقررات التموينية الاساسية التى يتحصل عليها المواطن بالفعل كل شهر ، مشيراَ الى وصول عدد البطاقات التموينية لمواطنى القاهرة الى مليون و 850 الف بطاقة ، منهم 93 بطاقة تموين ورقية ، جارى تحديثها وتحويلها الى بطاقات الكترونية ( الكرات الذكى ) بالتنسيق مع وزارة التموين حتى يتسنى للمواطن صرف احتياجاته من الخبز ، والحصول على فائض قيمة الخبز الشهرى واستبداله بسلع تموينية أخرى .

ووجه المحافظ ابراهيم عسقلانى مدير مديرة التموين ـ تيسيرا على المواطنين ـ بدراسة مقترح إطلاق حرية صرف المقررات التموينية من كافة المجمعات الاستهلاكية التابعة لمنظومة صرف السلع التموينية المنتشرة بجميع أحياء العاصمة والتى تصل لــ 160 مجمع ، دون الارتباط والتقيد بالبقال أو المجمع الإستهلاكى التابع له ، وذلك ابتداء من صرف مقررات تموين شهر أكتوبر ،

وأصدر المحافظ تعليماته بضرورة توفير السلع الغذائية واللحوم بأسعار فى متناول محدودى الدخلمن خلال زيادة الشوادر ومنافذ بيع اللحوم الطازجة والمستوردة والتى تتجاوز عدد 120 منفذ وشادر على مستوى جميع أحياء العاصمة تحت اشراف مديريتى الطب البيطرى والتموين ، مع اقامة منافذ جديدة تغطى احياء البساتين وحلوان لتوفير الخدمة للمواطنين بها ، رغم انتشار أكثر من 19 شادر ومنفذ بيع بالمنطقة الجنوبية .

وشدد المحافظ على تكثيف الرقابة التموينية على المخابز بصفة عامة طوال ايام العيد وبتوفير الخبز فى ظل المنظومة الجديدة وكذلك متابعة مستودعاتاسطوانات البوتاجاز والدفع بحصص اضافية لسد كافة احتياجات المواطنين قبل واثناء اجازة عيد الاضحى المبارك وخاصة فى المناطق التى تشهد طلباَ متزايداَ.

> وصرح إبراهيم عسقلاني مدير مديرية التموين بأنه تم توفير كافة احتياجات المواطنين من السلع الاساسية واللحوم بانواعها المجمدة والطازجة من خلال التنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركتى النيل والاهرام والمصرية ، مشيراَ الى قيام محافظة القاهرة بتوفير 120 منفذ وشادر لبيع اللحوم الطازجة المستوردة بسعر 43 جنيه للكيلو للحد من ظاهرة ارتفاع أسعار اللحوم كذلك اللحوم السودانية بسعر 35 جنيه للكيلو بالإضافة إلي عرض لحوم مجمدة مستوردة تحت إشراف مديرية الطب البيطري والتموين .

> وأكد مدير المديرية أنه سيتم تكثيف الرقابة على المخابز بصفة عامة، ورصد أي كميات من الدقيق لم يتم تشغيلها وضبط المخالفات واتخاذ الإجراءاتالقانونية ضد المخالفين

> وأضاف العسقلاني أن هناك 1590 مخبز قطاع خاص وعام ستعمل خلال فترة العيد مع السماحلبعض المخابز بالأجازات بنسبة 10% للقيام بعمليات الإصلاح والصيانة بالإضافة إلى وجود 487 مخبزطباقي تعمل بكامل طاقتها حيث يزداد إقبال المواطنين على هذه النوعية من الخبز خلال فترة الأعياد.

> وأشار مدير المديرية إلى أنه سيتم تشغيل جميع سيارات شباب الخريجين ومراكز ومكاتب بيعاسطوانات الغاز لتوفير هذه السلعة طوال العيد مع تكثيف الحملات على منافذ التوزيع والباعة الجائلينواتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وتكليفمفتش مقيم بكل مستودع للإشراف على التسليمات والتوزيعات وإخطار المديرية بأي قصور في الكمياتالواردة أو حاجة المنطقة لمزيد من الأسطوانات.