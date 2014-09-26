العثور على جثة مسجل خطر ملقاة داخل مقابر بني مزار

عثر الأهالي على جثة مسجل خطر، الجمعة، ملقاة بمقابر بني مزار، بمحافظة المنيا.

تلقي اللواء أسامة متولي، مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء هشام نصر، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود بلاغ لمركز بني مزار، بعثور الأهالي على جثة شاب ملقاة داخل مقابر بني مزار.

بانتقال العقيد عصام الخضري، رئيس فرع البحث الجنائي لشمال المنيا، والنقيب أحمد الغرياني، معاون مباحث بني مزار، تبين أن الجثة للمدعو «عاشور ع. ح.»، 27 سنة، مقيم بالفوالة ببني مزار، مسجل مطلوب ضبطه وإحضاره في 9 قضايا.

وقد أشار تقرير الطبيب الشرعي إلى أن الوفاة جاءت نتيجة تناوله جرعة مواد مخدرة.