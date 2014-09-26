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مدير منظمة المسكونية: دول العالم تطبق قانون التظاهر بقوة في حالة العنف

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أكد أيمن نصري، المدير التنفيذي للمنظمة المسكونية لحقوق الإنسان والتنمية، أن المنظمة تقوم من آن لآخر بتنظيم ندوات في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بجنيف، بهدف تسليط الضوء على بعض القوانين المثار حولها بعض الجدل، كقانون التظاهر وحرية التعبير في ، من خلال تقديمه من وجهات نظر مختلف، وأيضا وجهات نظر محايدة.

وأوضح، أن هناك بعض المنظمات غير الحكومية، التي لها أجندات سياسية، وتتبادل تقارير حقوقية عن مصر غير صحيحة ومسيسة، مشيرا إلي أن «دورنا ومسئوليتنا كمنظمة مجتمع مدني دولية هو أن نتسم بالموضوعية والشفافية في تقدم القضايا الحقوقية في مصر، وتقديم التوصيات التي تساعد على تحسين القوانين الحالية».

وقال إن «الندوة التي نظمتها المنظمة المسكونية حول قانون التظاهر وحرية التعبير في مصر ودول العالم، قدم فيها حافظ أبو سعده، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، شرحا لبعض النقاط الخلافية في قانون التظاهر كعقوبة الحبس»، وأكد أن كل دول العالم لديها قانون للتظاهر يتم تطبيقه بقوه في حالة تحول التظاهرات من سلمية إلي عنيفة تهدد الأمن القومي لهذه الدولة.

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