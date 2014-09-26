انتهاء عقود استغلال ميجا وهيتس

قال عبدالرحمن رشاد، رئيس الإذاعة، إنه بنهاية شهر سبتمبر الجارى سوف ينتهى تعاقد الإذاعة مع الشركات التى اشترت حق استغلال إذاعتى «ميجا» و«هيتس»، وسوف نعقد اجتماعا مع رئيس الاتحاد والقطاع الاقتصادى وشركة صوت القاهرة، لمناقشة ضم تلك الترددات إلى الإذاعة المصرية الأم، أو تأسيس شركة تدير تلك الإذاعات، وسنضم إليها إذاعتى شعبى وأغانى fm، لإدارتها بشكل صحيح، لأن الشركات المؤجرة لا تسدد قيمة الاستغلال المستحق عليها.

وأضاف: القطاع الاقتصادى لا يحصل على مليم واحد من الشركات المؤجرة لإذاعتى ميجا وهيتس، بالإضافة إلى أننا نتحمل 3 ملايين جنيه سنويا لشركة النايل سات مقابل التردد وإيجار استديوهات فى مدينة الإنتاج الإعلامى، كما نتحمل ما يقرب من 500 ألف جنيه شهريا أجور العاملين فى المحطتين. وشدد «رشاد» على أن تلك العقود مبرمة قبل توليه منصب رئيس الإذاعة، وليس له علاقة بها.