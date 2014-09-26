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«الشعب الجمهوري»: السيسي أعاد لمصر هيبتها أمام العالم

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وصف المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، لقاء الرئيس عبدالفتاح ، والرئيس الأمريكي بارك أوباما ب«الندية» حيث أعاد الرئيس لمصر مكانتها وريادتها وهيبتها أمام العالم، وهو أبلغ رد على تطاول رئيس وزراء تركيا رجب أردوغان على ، والصفعة الأخيرة على وجه الإخوان المسلمين، ومؤيديهم.

وأضاف «عمر»، في بيان أصدره، الجمعة، أن الرئيس المصرى أكد للعالم كله أن الدولة تمضي في طريق الديمقراطية، وبناء مصر جديدة تحترم الحقوق والحريات، وستظل منارة الإسلام الوسطي.

وتابع: «مصر تستعيد كرامتها وثقتها في قدراتها، وتعمل بقوة من أجل إعادة بناء اقتصادها، وهذا يتطلب من الجميع الإلتفاف حول القيادة المصرية ونزع الخلافات خلال الفترة المقبلة».

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