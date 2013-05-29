بروتوكول تعاون بين بورسعيد وإيرلندا لتطوير عملية الإنتاج الحيوانى

بحث اللواء أحمد عبد الله محافظ بورسعيد، مساء أمس توقيع بروتوكول بين محافظة بورسعيد، ومعهد تطوير سلالات الأبقار والتطوير التكنولوجى، فى المنتجات الحيوانية بإيرلندا، بهدف المشاركة فى تطوير أعمال التربية والإنتاج الحيوانى من حيث تحسين السلالات المنتجة، وإنتاج الألبان ذات الكفاءة الغذائية العالية، وإنشاء مركز لتجميع الألبان على أحدث التقنيات لمواجهة التطور العلمى فى إنتاج الألبان وتصنيعها.

وقال المحافظ إن البروتوكول يهدف إلى تحسين ورفع كفاءة الثروة الحيوانية داخل المحافظة مشيرا إلى تقدم عدد من الشركات الأيرلندية ببرنامج لهذا الهدف بمنطقة الحظائر الحديثة بجنوب بورسعيد، مشيرا إلى أن لقاءه مع المسئول عن معهد تطوير سلالات الأبقار والتطوير التكنولوجى فى المنتجات الحيوانية بأيرلندا (مستر روى)، كان مثمرا لتوقيع البروتوكول خلال الفترة القليلة المقبلة، لما تتميز به أيرلندا فى الإنتاج الحيوانى على مستوى العالم.

وأوضح المحافظ أنه جارى إعداد بروتوكول بين الجانب الأيرلندى ووزارة الزراعة ومحافظة بورسعيد لتطوير عملية الإنتاج الحيوانى بمنطقة حظائر القابوطى الجديدة والاستفادة من الخبرات المتبادلة.