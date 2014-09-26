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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا على بعض المناطق مع فرصة لتكون بعض السحب الركامية شرقا عصرا والرياح معتدلة السرعة تنشط أحيانا وتزداد الرطوبة النسبية على بعض المناطق الداخلية ليلا وفي الصباح الباكر ويحتمل تشكل بعض الضباب والضباب الخفيف على بعض تلك المناطق خاصة غربا.

الرياح .. جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 - 25 كم/ساعة خلال الصباح والليل وتكون شمالية غربية - شمالية شرقية / 18 - 30 كم/ساعة بعد الظهر والمساء بوجه عام تصل أحيانا 36 كم/ساعة فوق البحر والمناطق المكشوفة.
>                               درجات الحرارة           نسب الرطوبة.
> المدينة                    العظمى   الصغرى        العليا      الدنيا.
> أبوظبي                     39     27               80        25 .
> دبي                         39     29               80       25 .
> الشارقة                     40    27                80       25.
> عجمان                     38     27               75       25 .
> أم القيوين                 39      26              75        30 .
> رأس الخيمة              39      26               75       30 .
> الفجيرة                   34      29               80        50 .
> العين                     37      27               75         20  .
> ليوا                       39     25               95         20 .
> الرويس                  36     26               85          25 .
> السلع                    37      26               85          25.
> دلما                      35     28               85           35 .
> طنب الصغرى          36      28              85            35 .
> طنب الكبرى            36      28              85            35 .
> أبوموسى               36      28               85           35.
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