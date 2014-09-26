عبدالله بن زايد يلتقي وزراء خارجية 8 دول في نيويورك

واصل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية في نيويورك لقاءاته مع عدد من وزراء خارجية الدول المشاركة في الدورة الـ 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

فقد التقى سموه - على حده - مع كل من ادجار رنكنيز وزير خارجية لاتفيا ونيكولا بوبوسكي وزير خارجية مقدونيا وهيكتور ماركوس تيمرمان وزير خارجية الأرجنتين ومحمد بازوم وزير الشؤون الخارجية والتعاون والاندماج الأفريقي في النيجر وسيرغي لافروف وزير خارجية روسيا ولوران فابيوس وزير الشؤون الخارجية والتنمية الدولية في فرنسا وديتمير بوشاتي وزير خارجية ألبانيا وتشارلز فرنانديز وزير الشؤون الخارجية والتجارة الدولية بدولة انتيغوا وبربودا.

تناولت اللقاءات بحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والسياحية الى جانب تبادل المواقف السياسية ووجهات النظر إزاء أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك والمطروحة على جدول أعمال الجمعية العامة بما فيها بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة وبالأخص الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب.

كما تم التوقيع في ختام اللقاء مع وزير خارجية لاتفيا على اتفاقية خدمات النقل الجوي.

حضر اللقاءات سعادة اللواء فارس الزروعي مساعد وزير الخارجية للشؤون الأمنية والعسكرية وسعادة السفيرة لانا نسيبة المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة.

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