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غدا.. أولى جلسات محاكمة المطربة شيرين بتهمة سب شريف منير أمام جنح المقطم

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غدا.. أولى جلسات محاكمة المطربة شيرين بتهمة سب شريف منير أمام جنح المقطم غدا.. أولى جلسات محاكمة المطربة شيرين بتهمة سب شريف منير أمام جنح المقطم

تنظر، غدًا السبت، جنح المقطم بمحكمة جنوب القاهرة بمنطقة زينهم، أولى جلسات محاكمة الفنانة شرين عبد الوهاب لاتهامها بالتعدى على الفنان شريف منير وإتلاف كشك الحراسة المتواجد بحديقته والتعدى عليه وعلى بناته.

وتقدم الفنان شريف منير، ببلاغ إلى قسم شرطة المقطم، يفيد تضرره من جارته المطربة عبدالوهاب، بسبب سقوط كمية من مياه التكييف على شرفة منزله أكثر من مرة.

وجاء بالبلاغ، أن العناية الإلهية أنقذت إحدى بناته عقب إلقاء أحد أفراد أسرة الفنانة قطعة رخام كادت أن تسقط على رأس ابنته، وعندما عاتبها فوجئ بالمطربة تسبه بألفاظ خادشة للحياء، مما دفعه لتحرير محضر ضدها.

وبعدها توجهت المطربة إلى حديقة المنزل المملوكة للفنان وقامت بإتلاف كشك الحراسة الخاص بالحديقة، وتحطميه أمام أعين البواب والشهود.

 

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