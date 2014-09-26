«صمت له كلام».. عرض مسرحي يبحث عن الحرية

افتتح، أمس الخميس 25 سبتمبر فى تمام الساعة التاسعة العرض المسرحي «صمت له كلام»، بحضور مثقفي وفناني المسرح المخرج كمال منصور، المخرج جمال قاسم، والناقد الفني الكبير،محمد الروبي،الفنان القدير مرسى الحطاب،والفنانة فدوى عطية، وبعض الفنانيين التشكيليين.

أكد المخرج والفنان ماهر سليم، أن «صمت له كلام» هو أول عرض مسرحى لآخر رواية للكاتب عبد الرحمن بن زيدان، مشيرًا إلى أنه تمت مقابلة بينه وبين الروائى عبد الرحمن بالمغرب وقدم له هذه الرواية.

وأضاف سليم قدمت هذه الرواية الى الدكتور محمد أبو الخير رئيس قطاع شئون الإنتاج الأسبق الذى رحب بالرواية وتم تشكيل لجنتين للقراءة واختارت اللجنه مشهد بالرواية “مقام الجرح ” وتم تغير اسم المشهد الى اسم العنوان الرئيسى للرواية صمت له كلام هذا العرض بحثًا عن الحرية فى جميع البلدان.

وقال سليم إن المشهد يتناول عمل يحكي قصة دخول فنانة في غيبوبة بعد تعرضها لحادثة سير”مخطط لها” مع فرقتها لاختلاف وجهة نظرهم للنظام الحاكم وتتناول “الواقع العنيف الذي يريد أن يصادر حرية القول والفعل والاختلاف وبناء المجتمع المديني الذي يعيش على الاختلاف والتساكن وعلى بناء المدينة التي يحلم بها كل مجتمع يريد أن يؤسس نظامه الديمقراطي” فى كل البلدان العربية والأوربية.

وأضاف ان العرض جمع بين الفن التشكيلى بما اننا بالمسرح فالمسرح ابو الفنون شامل لذلك استعنت بالعرض بالفن التشكيل، حيث في أحد المعارض جذبتنى لوحات فن تشكيلى مكملة للعرض الذى أقدمه كان هذا المعرض للفنانة فدوى عطيه فاستعنت بلوحاتها للعرض.

وأعرب عن سعادته بأن الرقابة أشادت بالعرض، وأعلن سليم بعد عودته من الحج حيجوب محافظات مصر بالعرض وفى يناير القادم يشارك العرض فى مهرجان الشارقة.

وناشد سليم وزارة الثقافة أن هناك عروض مثل عرض صمت له كلام بتكلفة بسيطة تجوب أماكن ليس بها إمكانيات لعرض مسرحي فهى رسالة انسانيه .

يذكر أن العمل من تأليف عبد الرحمن بن زيدان، ألحان حاتم عزت، ديكور منذر مصطفى، ملابس مايسة محمد، إضاءة محمد عبد المحسن، و من إخراج ماهر سليم، بطولة وغناء فاطمة محمد علي، وهي الحاصلة على جائزة أفضل ممثلة دور ثاني في الدورة السابقة للمهرجان القومي للمسرح.