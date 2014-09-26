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10 دقائق لبشرة جاهزة لمكياج العيد

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10 دقائق لبشرة جاهزة لمكياج العيد 10 دقائق لبشرة جاهزة لمكياج العيد

الجمعة 26-09-2014 14:51

هل تولي بشرتك العناية الكافية؟ قد تجدين أن العناية بالبشرة تقتصر على الخطوات الأساسية الثلاث من تقشير وتنظيف وترطيب، يذكر ان هذه الخطوات مناسبة لتطبيقها هذا الأسبوع لتحضير البشرة للعيد.
بدأت بوصف هذه الخطوات بالخطوات السريعة التي لا تتجاوز العشر دقائق من جهة، وبالخطوات عميقة المفعول والتي تحافظ على رونق وإشراق بشرتك من جهة أخرى.
إليك الخطوات في ما يلي:

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1.احرصي على ألا ينتهي يومك قبل أن تضعي طبقة من كريم التفتيح الليلي المرطب، أو أي كريم مرطب غني بالكولاجين وفيتامين (E)، ولا يشترط أن تضعي الكريم الليلي قبل النوم مباشرة، فقد يحول الكسل والإرهاق بينك وبين تطبيق الكريم، ويمكنك وضع الكريم في أي وقت من بداية المساء إلى وقت النوم حتى تضمني العناية الكاملة لبشرتك.

2.بعد استيقاظك من النوم عليك بغسل بشرتك بغسول عميق لتنظيف البشرة، مع مراعاة تركه على البشرة لدقيقة أو اثنتين، ثم اغسلي وجهك بماء بارد، وجففيه بمنشفة ناعمة.

3.والآن حان وقت ترطيب البشرة باستخدام الكريم النهاري المرطب، ويفضل أن يحتوي الكريم على نسبة حماية من أشعة الشمس، دلكي وجهك ورقبتك به لدقيقة أو اثنتين حتى تتشربه البشرة جيداً.

4.إذا كنت تستعدين للخروج من المنزل يفضل أن تنتظري قليلاً قبل أن تبدئي بوضع ماكياجك اليومي، ولا تنسي كريم إزالة الماكياج بعد العودة من الخارج حتى تحمي بشرتك من باقي مستحضرات التجميل.

5.وأخيراً قومي بغسل وجهك باستخدام الغسول، ثم استخدمي الماء الفاتر.

 

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سيدتي

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