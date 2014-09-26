كيتي هولمز سفيرة Olay للجمال

أعلنت "أولاي" Olay، عن اختيارها الممثلة كيتي هولمز كأول سفيرة دولية للعلامة التجارية. وسوف تمثل هولمز من خلال دورها هذا حملة أولاي العالمية التي تحمل اسم "أنت بأروع جمالك" والتي تهدف إلى تشجيع السيدات حول العالم ليحتفلن بإطلالتهن الطبيعية وبشرتهن وينعمن بجمالهن الطبيعي.

وقالت هولمز معلقة على هذه المناسبة: "أنا مسرورة جداً لكوني سفيرة دولية للعلامة التجارية أولاي، فهي تحظى ببالغ ثقتي واحترامي وإعجابي. وإلى جانب منتجاتها المميزة، أنا معجبة بالرسالة التي توجهها للمرأة بهدف تشجيعها على الاحتفاء بإطلالتها الطبيعية وجمالها الطبيعي كل يوم ".