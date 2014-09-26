ملكة الزهور في عطر ذهبي للعيد

بيروت- سيدتي نت

تحتفل Maison Lancôme بمكونيّن فعالين أسطوريين في صناعة العطور، من خلال باقة جذابة تجمع بين الفخامة الفرنسية والبذخ الشرقي.

خشب غامض - إنه العود الذي يتميز بعبق قوي في منتهى الفخامة. وردة رقيقة مكسوة بآلاف البتلات، وفواحة بأريج ناعم ومثير.

باقة زاهية تتألف بصورة رئيسية من أزهار أنيقة تداعب الأحاسيس بعذوبتها: الورد المئوي الفواح بعبق بتلاته الناعمة بين أحضان خشب العود الآسر.

يحيط بهذا اللقاء الحميم الذي جمع بين ثنائي متأجج العاطفة، عبق الفانيليا اللذيذ والبرالين الأخاذ، الذي سرعان ما يصبح أكثر سحراً تحت لمسات خشب الصندل الملوكي مع مسحة تابلية ناعمة من الزعفران.

يثمر تناغم هذا الإيقاع الاستثنائي عن باقة باهرة: Ôud Bouquet. عطر يعانق البشرة بنعومة كما لو كان لثمة ناعمة تلهب الحواس.

تعكس زجاجة العطر الثمينة عن وجود رحيق العنبر من خلال لعبة الضياء والظلال. بينما تبرز الوردة، التي تمثل شعار Maison Lancôme، بأبهى صورة عبر لوحة فسيفسائية رائعة، تحوم فيها وتتفتح مزهرة كشعلة متناثرة عبر البلور الذهبي الفاخر.