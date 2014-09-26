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أحمد أسير يكشف مكياج أحلام في سهرة اليوم

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أحمد أسير يكشف مكياج أحلام في سهرة اليوم أحمد أسير يكشف مكياج أحلام في سهرة اليوم

الجمعة 26-09-2014 18:35

كعادتها تطل أحلام بكامل أناقتها وجمالها في كافة المناسبات، خصوصاً في آراب أيدول كونه برنامج الموسم.
كذلك شغلت أحلام بال معجباتها بمكياجها اللافت الذي تتألق به في سهراتها، فماذا عن هذا المكياج وعن أنامل خبير التجميل الذي يهتم بمكياجها.
هو أحمد الأسير غني عن التعريف، بصمته واضحة على ملامح أحلام وجاذبيتها. اتصل به موقع سيدتي" ليكشف لنا عن مكياج أحلام الذي ستطل به الليلة، فماذا عنه :
ستطل أحلام ببشرة "قمحيّة" بين البيج - البرونزي.
الوان المكياج التي سأستعملها ستكون مزيج بين ألوان الزهري الفاتح والداكن حيث تليق هذه الالوان بالسحنة البرونزيّة.
للمزيد من التفاصيل يمكنكم مشاهدة صور أحلام مباشرة من قلب آراب ايدول عبر سيدني أنستغرام

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سيدتي