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ارتفاع عدد المتوفين فى حريق البرج السكنى بالرياض الى ثلاثة بينهم طفل

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ارتفاع عدد المتوفين فى حريق البرج السكنى بالرياض الى ثلاثة بينهم طفل ارتفاع عدد المتوفين فى حريق البرج السكنى بالرياض الى ثلاثة بينهم طفل

ارتفع عدد الوفيات فى حريق البرج السكنى بالرياض ،أبراج الخالدية، إلى ثلاثة متوفين بينهم طفل واصابة عشرة اخرين.
> وقال المستشار الطبى بالسفارة المصرية بالرياض الدكتور هشام شيحة  لوكالة أنباء الشرق الاوسط ، إنه قد تأكد حتى الأن وفاة 3 حالات الاولى لصيدلى مصرى ويدعى احمد الباز، اضافة الى رجل وطفل متفحمين ويرجح أن يكونا مصريين وجارى التاكد من هويتهما”.

وأضاف ان المصابين بلغ عددهم حوالى عشرة اصابات تمثلت فى اختناقات نتيجة استنشاق الدخان الكثيف خرجوا جميعا من المستشفى.

وكان حريق قد شب ظهر اليوم فى وحدة باحد الابراج السكنية ابراج الخالدية  بحى الفوطة بوسط الرياض وتمكنت قوات الدفاع المدنى من السيطرة على الحريق بعد اخلاء البرج وتم نقل المتوفين والمصابين الى المستشفيات.

وتباشر الاجهزة الأمنية عملها بموقع الحريق للوقوف على اسبابه.

أ ش أ

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