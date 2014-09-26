وصول السفير إيهاب بدوي لباريس لتسلم مهام عمله سفيرا لمصر بفرنسا

وصل، اليوم الجمعة، إلى باريس السفير إيهاب بدوي لتسلم مهام عمله سفيرا جديدا لجمهورية مصر العربية لدى فرنسا ، حيث من المقرر أن يتقدم بأوراق اعتماده خلال الأيام القليلة القادمة .

وشغل السفير إيهاب بدوي، منصب المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية قبل قرار تعيينه سفيرا لمصر بفرنسا ، كما عمل مديرا لمركز القاهرة الإقليمي للتدريب على تسوية النزاعات وحفظ السلام في إفريقيا .

وقد تخرج بدوي من جامعة “ميريلاند” بالولايات المتحدة الأمريكية ، وعمل دبلوماسيا بوزارة الخارجية عام 1991 ، وقد كان أحد أعضاء وفد مصر الدائم في جنيف ، كما سبق والتحق بالعمل في السفارة المصرية بفرنسا وكان أيضا المستشار الإعلامي المصري السابق بباريس .

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