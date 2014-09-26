أخبار عاجلة

البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ وغير متوقع في سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

وصول السفير إيهاب بدوي لباريس لتسلم مهام عمله سفيرا لمصر بفرنسا

Google+ Print
وصول السفير إيهاب بدوي لباريس لتسلم مهام عمله سفيرا لمصر بفرنسا وصول السفير إيهاب بدوي لباريس لتسلم مهام عمله سفيرا لمصر بفرنسا

السفير ايهاب بدوى

وصل، اليوم الجمعة، إلى باريس السفير إيهاب بدوي لتسلم مهام عمله سفيرا جديدا لجمهورية العربية لدى فرنسا ، حيث من المقرر أن يتقدم بأوراق اعتماده خلال الأيام القليلة القادمة .

وشغل السفير إيهاب بدوي، منصب المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية قبل قرار تعيينه سفيرا لمصر بفرنسا ، كما عمل مديرا لمركز القاهرة الإقليمي للتدريب على تسوية النزاعات وحفظ السلام في إفريقيا .

وقد تخرج بدوي من جامعة “ميريلاند” بالولايات المتحدة الأمريكية ، وعمل دبلوماسيا بوزارة الخارجية عام 1991 ، وقد كان أحد أعضاء وفد مصر الدائم في جنيف ، كما سبق والتحق بالعمل في السفارة المصرية بفرنسا وكان أيضا المستشار الإعلامي المصري السابق بباريس .

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر

سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري

سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي