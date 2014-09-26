«آبل» تعتذر لمستخدميها وتطلق تحديث نظام التشغيل «iOS 8»

اعتذرت شركة «آبل»عن المشكلة التي ظهرت في نسخة نظام التشغيل «iOS 8.0.1»، وأطلقت، مساء الخميس، التحديث الجديد الكفيل بحل المشاكل التي واجهت المستخدمين، بالإضافة إلى بعض التحسينات.

وقد اضطرت الشركة إلى سحب النسخة الأولى من نظام التشغيل بعد أن ظهرت مشاكل تقنية تمنع إمكانية إجراء الاتصال، بالإضافة إلى مشاكل في قارئ البصمة تعرض لها ما يقارب 40 ألف مستخدم، هذا عدا عن بعض المشاكل الأخرى المتعلقة بتطبيق الصحة العامة، ولوحات المفاتيح التي يتم تحميلها من مصدر خارجي، حسبما ذكر موقع قناة «روسيا اليوم».

وبحسب تصريح الشركة فإن التحديث الجديد كفيل بحل جميع تلك المشاكل بمجرد تحميل الإصدار الجديد على الهاتف المحمول.

يذكر أن شركة «آبل» الأميركية كانت قد تعرضت لخسارة بلغت 23 مليار دولار بسبب عيوب اعترت منتجها الجديد «آيفون 6»، و«آيفون 6 بلس»، إضافة إلى مشاكل في نظام التشغيل الذي طرحته مؤخراً IOS 8.

وتراجعت أسهم «آبل» في بورصة وول ستريت بنسبة 3,81 بالمائة لتصل إلى 97,87 دولارا للسهم الواحد، حسبما ذكر موقع قناة «سكاى نيوز عربية».

وفقدت «آبل» بذلك 4 بالمائة من قيمة أسهمها في أسبوع واحد متراجعة بذلك عن رقم قياسي حققته بداية الشهر الجاري وهو 103,74 للسهم الواحد.

وكانت صفحات مواقع التواصل الإجتماعي امتلأت بشكاوى من مستخدمي«آيفون 6» الذين انتقدوا فقدانهم لتغطية شبكة الإنترنت على هواتفهم، عقب تحديث نظام التشغيل إلى IOS 8.