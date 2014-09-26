«ميرور»: الطيارون البريطانيون في حالة طوارئ استعداداً لموافقة البرلمان على ضرب «داعش»

ذكرت صحيفة «ميرور» البريطانية، الجمعة، أن طياري سلاح ‏الجوي الملكي البريطاني في حالة طوارئ، حيث من الممكن أن تبدأ الغارات البريطانية على ‏أهداف «داعش» خلال عطلة نهاية الأسبوع.‏

> ومن المنتظر أن يحصل رئيس الوزراء، ديفيد كاميرون، على موافقة مجلس العموم على ‏ضرب «داعش» في العراق بالطائرات خلال التصويت، الذي سيتم الساعة الخامسة بتوقيت ‏العاصمة لندن.

وأوضحت الصحيفة أن الخطط المبدئية تشمل قصف «داعش» بطائرات سلاح الجو الملكي من ‏قاعدة أكروتيري في قبرص.‏

ونفذت الطائرات بالفعل بمهام استطلاعية على ارتفاعات عالية فوق شمال العراق.‏

وأكدت الصحيفة على أنه سيتم تنفيذ الجزء الأكبر من الحملة من قبل القاذفات المقاتلة طراز ‏‏«تورنادو جي آر 4»، حيث يصل مداها إلى 870 ميلا وتصل سرعتها القصوى إلى 1500 ‏ميل في الساعة تقريبا. ‏

وذكرت «ميرور» أنه سيكون هناك دعما بحريا للعمليات، بما في ذلك غواصات البحرية ‏الملكية القادرة على إطلاق صواريخ «توماهوك».‏

وأضافت أنه إذا استمر القتال في العام الجديد، سيتم تقديم دعم إضافي من قواعد أخرى في ‏المنطقة.‏