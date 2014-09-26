بالفيديو.. «عمارة الموت» ببنى سويف: الثعابين والقمامة والمجاري تحاصرنا

أطلق سكان إيواء الروضة بمدينة بنى سويف اسم عمارة الموت بعد أن تآكلت الجدران والأسقف وبدات تقع فوق رؤوس سكانها وحالة العمارة تنذر بكارثة لأنها معرضة للانهيار فى أى وقت ناهيك عن أكوام القمامة التى تحيط بالعمارات من جميع الجوانب.

وهددت 35 أسرة من قاطنى عمارة الإيواء بشارع الروضة المتاخم لديوان عام محافظة بنى سويف المحترق فى 14 اغسطس الماضى بـ«مدينة بنى سويف » بالدخول فى اعتصام مفتوح أمام مجلس مدينة بنى سويف احتجاجاً على تقاعس الأجهزة المحلية والتنفيذية فى نقلهم إلى شقق تؤويهم وتحميهم من عمارة الايواء الايلة للسقوط والتى تحاصرهم فيها الثعابين والعقارب والفئران من كل جانب نتيجة القمامة التى تحاصرها من كل جانب.

وقالت الأسر إنها تعيش منذ أكثر من 30 فى عمارة «لا آدمية»، سكنوها مجبرين بعد أن صدرت لمنازلهم قرارات إزالة، وإنهم قاموا بعمل أبحاث اجتماعية وجهزوا كافة الأوراق التى تثبت حقوقهم فى امتلاك شقق من المحافظة، ولكن لم يحصلوا إلا على الوعود.

وأضافوا أنهم يعيشون مأساة حقيقية، فعمارة الايواء مكونة من 5 طوابق كل طابق به 7 غرف كل غرفة بها اسرة يتراوح عدد أفرادها من 4 إلى 6 أفراد لها باب خشبى وعليها قفل من الخارج وان كل طابق له 3حمامات يشترك فيه 7 اسر والحمامات كلها متهالكة ومنهارة ولا تصلح حتى (للبهائم ) مصدر رزقنا الوحيد هو اهل الخير مشيرين إلى أن الموقع محاط بالقمامة التى يلقيها عليهم سكان العمارات المجاورة الذين يعتبرون العمارة مكاناً لإلقاء فضلاتهم ومخلفاتهم، بالإضافة إلى مياه الصرف التى تحيط بهم من كل جانب والتى يضطرون لردمها بالرمال والطوب حتى لا يغرقوا فيها دون أن يحرك المسئولون ساكناً.استخدموا صور المشير السيسى بدلا من الواح الزجاج على الشبابيك وفوجئوا بان بمحاضر من مجلس المدينة بسبب القمامة التى ليس لهم يد فيها والكهرباء تطالبوهم ب600 جنيه للغرفة الشى الوحيد الذى ذكروه للمصرى اليوم ان سعر الغرفة 5 جنيهات ونصف تدفع كل أول شهر.

وقالت فاطمة سليمان 63 سنة ، ربة منزل ، وأحد سكان عمارة إيواء الروضة “أنا أقدم ساكنة ايواء على مستوى المحافظة مقيمة من 30 عاما كنت اقيم فى شقة فى مدينة بنى سويف ومتزوجة من شاويش فى القوات المسلحة واصيب فى حرب 1967 وتوفى زوجى بعد ان انجبت محمد وحياة ومحمود واحمد فاروق عودة وصدر قرار ازالة للمنزل الذى اسكن فيه وذهبت الى مجلس المدينة ووعدونى بشقة وقالوا لى اذهبى واولادك فى الايواء وحصلت على غرفة واقامت انا والاولادى فيها وتضيف اننى ذهبت لمجلس الشعب عام 90 وقابلت الرئيس مبارك واعطانى زكريا عزمى شقة فى مدينة بنى سويف وذهبت الى المحافظ وقتها لاستلامها باعتبار ان زوجى مصاب حرب واشر عليها اوافق الا ان مجلس المدينة لم يسلمها لى الى الان واضافت ان ابنى مات بعد ان عايره زملائه فى العمل (بان امه تسكن فى الايواء وقالت اننى ارسلت الى المشير السيسى رئيس الجمهورية لينصفنى ويعطنى حقى بعد 30 سنة واننى فى انتظار رد المشير على خطابى”.

وتقول سعدية حسن 54 سنة ربة منزل ان زوجى مريض وكان يعمل عامل حنطور وهو قعيد الفراش بعد ان اصيب بمرض السكر والفشل الكلوى ولها 3 اولاد هبة 18 سنة ومحمود 29 سنة ومحمد سعد على 33 سنة ونسكن جميعا فى الحجرة ولها باب خشبى وندخل الحمام بالدور لان كل طابق له 3 حمامات على 7 اسر ومساحة الغرقة التى نسكن بها لا تتعدى 3فى 3 وبها سرير واحد وكنبة وبوتاجاز والقمامة تحاصرنا من كل جانب والثعابين والفئران تدخل علينا يوميا وتضيف : «إحنا أموات، ولا أحد يسأل فينا لأننا غلابة، والمسئولون تركونا فريسة للإهمال والتشرد والضياع»، واشارت «ليس لدى أى عمل يدر علىّ دخلاً، وأعمل على باب الله ولدى أسرة كبيرة معرضة للأمراض والخطر بسبب ما يحيط بنا من كل مكان وخاصة مياه الصرف التى تغرقنا من كل جانب».

وقالت فاطمة سعد محمد، ربة منزل “والدى يقيم معى فى الغرفة 9 افراد من بينهم 4 اطفال ودفعنا مرة كهرباء 1000 جنيه ، وان مجلس المدينة ياتى بمحاضر قمامة علينا واحنا ملناش دعوة والعمارة متالكة تماما ونخشى ان تسقط علينا «فاض بنا الكيل وتعبنا من الجرى فى مكاتب المسئولين والجهات الحكومية للحصول على شقق بديلة لتلك التى فقدناها بسبب صدور قرار ازالة لها او نتيجة لانهيار منازلنا بمناطق متفرقة ببنى سويف »، مضيفة : نتعرض لهجوم من البلطجية، بجانب مطاردات الشرطة لعدد من المجرمين الذين يقفزون من أعلى السور، والحمّامات الموجودة بالعمارة لا تصلح للاستخدام الآدمى وبدون شبابيك ومتهالكة لدرجة أننا قمنا بسد الشبابيك من البرد بصور المشير السيسى

> وتقول لاحظة احمد 85 سنة انا لى 3 ابناء ربيتهم فى غرفة عمارة الايواء وكل ولد منهم حصل على غرفة فى عمارة الايواء التى اسكن فيها بعد ان تزوجوا وان من حقى شقة داخل مدينة بنى سويف او الحكومة تعطى اولادى المتزوجين شقق وبلاش لى انا خلاص مستنية (الموت ) فى اى لحظة بس لى كلمة عايز اقولوها للحكومة فيه شقق كثيرة فى بنى سويف ولمحدودى الدخل الناس اللى فى عمارة الايواء يستهلوا زكاة الحكومة وتعبوا من البرد والمرض فى الصيف والثعابين والفئران ياريت قبل ما اموت الاسر تستلم شقق محدودى الدخل من المحافظة.

يقول حسن عبدالعال 50 سنة عامل باليومية اننى متزوج منذ عام 86 ولى 3 بنات وولدين ونعيش فى وضع غير إنسانى فمع مرور الزمن تآكلت مواسير الصرف الصحى لكثرة الاستهلاك مع أعداد السكان الكبيرة مما أدى إلى تساقط الجدران والأسقف فوق رؤوسنا إلى جانب أن المنطقة أصبحت مرعى للحيوانات وكأنها حظيرة مواشي.

من جانبه تعهد خالد إبراهيم عويس، رئيس مركز ومدينة بنى سويف، بزيارة عمارة الايواء وارسال معدات النظافة إلى الأسر لازالة شكواهم وتقديم تقرير عن حالة عمارة الايواء كما قال العميد طارق سمير كامل مدير عام البيئة ببنى سويف انه سيقوم بارسال فريق من موظفيه لدراسة الاوضاع البئية حول المنطقة والعمارة وتذليل المشاكل التى تواجه أسر الايواء.

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