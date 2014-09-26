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هالة سرحان تبدأ رحلة علاج بأمريكا

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هالة سرحان تبدأ رحلة علاج بأمريكا هالة سرحان تبدأ رحلة علاج بأمريكا

بدأت  الاعلاميه الدكتوره هاله سرحان رحله جديده الي الولايات المتحده الامريكيه تستكمل فيها علاج ساقها ومرافقة  نجلها خلال دراسته هناك.

وقال الاعلامى  طارق الفطاطري رئيس  شبكه تلفزيون المحور ان برنامج  آن الاوان  سيعاد عرضه علي شاشه المحور خلال المرحله المقبله . واكد ان ذلك ياتي حرصا علي وجود هاله سرحان علي شاشه المحور واستمرارا لجهدها الكبير الذي اثري الاعلام المصري علي مدي سنوات باداء مهني راق وحرفي ومميز .

واكد الفطااطري ان العلاقه بين المحور هاله سرحان هي علاقه استراتيجيه واسريه بدأت منذ سنوات طويله وتميزت دائما بالاحترام المتبادل .

وقال الفطاطري ان الدكتوره هاله سرحان واحده من الاعلاميات المرموقات المتالقات دائما واضاف انها من القلائل الذين صادفتهم المحور الذين يتسم ادائهم بالاتقان والالتزام واحترام اطقم العمل وقواعده المهنيه .

واضاف ان المحور حريصه علي تدعيم واستمرار العلاقه مع واحده من علامات وقامات الاعلام العربي التي تحرص دائما علي الابتكار والتطوير واكساب فرق العمل مهارات وقدرات جديده وقال الفطاطري ان مايربط بين المحور وهاله سرحان اكبر بكثير من علاقه عمل عابره وان ما تنشره بعض وساائل الاعلام عن انهاء المحور للعلاقه بين الطرفين غير صحيح حيث ان هاله سرحان من مؤسسي القناه وقيمه لا يمكن التفريط فيها واكد ان العلاقه مستمره وان الدكتوره هاله سرحان ستبقي دائما مصدرا للافكار والمبادرات والاراء التي تطور اداء المحور .

وقال ان المحور وهاله سرحان يتوافقان دائما علي ما فيه مصلحه الطرفين وان القناه تفهمت الظروف الخاصه التي فرضت غياب تالق وبريق هاله سرحان عن شاشتها خلال المرحله المقبله .واضاف ان المحور سعدت خلال الدوره البرامجيه السابقه بوجود الاعلاميه هاله سرحان وتتطلع الي عوده سريعه لها الي ارض الوطن لتواصل لقاءها مع جماهيرها في والعالم العربي.

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