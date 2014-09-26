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“الصحة” تؤكد خلو مصر من أى حالات اشتباه أو إصابة بفيروس الايبولا

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“الصحة” تؤكد خلو مصر من أى حالات اشتباه أو إصابة بفيروس الايبولا “الصحة” تؤكد خلو مصر من أى حالات اشتباه أو إصابة بفيروس الايبولا

وزير الصحة عادل عدوي

أكدت وزارة الصحة، أنه حتى الآن لا توجد أي حالات مشتبه بها أو مؤكدة للإصابة بفيروس الإيبولا بمصر.

وقال الدكتور عادل العدوي وزير الصحة والسكان، إن هناك تنسيقا كاملا بين وزارتي الصحة والخارجية لمتابعة المصريين بالدول التي حدث بها إصابات بفيروس الايبولا .

وأشار العدوي، إلى انه في إطار الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها وزارة الصحة يتم مناظرة القادمين، مصريين، وأجانب من الدول التي حدثت بها إصابات بفيروس الإيبولا ، وذلك في منفذ الدخول ويتم متابعة حالتهم الصحية لمدة 3 أسابيع بعد الوصول .

أعلن الدكتور عادل عدوي وزير الصحة والسكان انه تم تطبيق الاجراءات الاحترازية باحتجاز مواطن مصري يبلغ من العمر 35 عاما، وسبق اصابته بفيروس الايبولا منذ حوالي شهرين أثناء إقامته بدولة سيراليون ، وقامت وزارة الصحة بمتابعة حالته منذ إصابته بالتنسيق مع وزارة الخارجية .

وأكدت وزارة الصحة أنه طبقا لتقارير وزارة الصحة بسيراليون فإنه قد شفي من المرض و لا يعاني حاليا من أعراض الاصابة بفيروس الايبولا وحالته مستقرة ، كما انه ظهرت نتيجتان سلبيتان بشان احتمالات اصابة المواطن بالايبولا وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية.

واشارت الوزارة الى انه تم اتخاذ نفس الإجراء مع جميع ركاب الطائرة التي قدم عليها المواطن (الذي تم احتجازه احترازيا) ، حيث تمت مناظرة جميع ركاب الطائرة والتأكد من خلوهم من أعراض المرض ، وستتم متابعة حالتهم الصحية لمدة 3 أسابيع بمحال إقامتهم.

وكان المواطن قد وصل الساعة 30ر8، مساء أمس الخميس، وكان فى استقباله بمطار القاهرة فريق كامل من أفراد الحجر الصحي ، وتم نقله بسيارة إسعاف مجهزة إلى مستشفى حميات العباسية ، حيث تم حجزه بقسم العزل بالمستشفي.
> أ ش أ

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