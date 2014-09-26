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“الأوقاف”: مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف يجدد رفضه للإرهاب

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“الأوقاف”: مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف يجدد رفضه للإرهاب “الأوقاف”: مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف يجدد رفضه للإرهاب

محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

أعلن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أن مجمع البحوث الإسلامية بالازهر الشريف اكد خلال اجتماعه برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر رفضه لكل أنواع التطرف والإرهاب ، ودعوته الدائمة إلى السماحة والتيسير.

وأضاف الوزير فى بيان له اليوم، أنه سيتم تنفيذ الخطة الدعوية الواسعة التى تم الاتفاق عليها بين الازهر الشريف والاوقاف وتهدف إلى تحصين المجتمع المصري ، وبخاصة الشباب بالفكر الإسلامي الصحيح من خلال قوافل توعية لعلماء الأزهر والأوقاف تجوب المدارس والجامعات ونوادي الشباب وقصور الثقافة والمناطق النائية والمناطق الشعبية والقرى والنجوع على نطاق واسع من خلال التنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية .

وأشار إلى ضرورة التصدي للفكر الضال والإرهابى من خلال منهج الأزهر الوسطى والمعتدل الذي يدعو لنبذ العنف والإرهاب
> أ ش أ

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