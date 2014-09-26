كيري ووزراء خارجية الخليج يبحثون خطوات إضافية لمحاربة “داعش”

اجتمع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ووزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في نيويورك على هامش أعمال الدورة التاسعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وذكر بيان صدر عن وزارة الخارجية الأمريكية أن كيري والوزراء الستة توصلوا إلى اتفاق بشأن اتخاذ خطوات إضافية لمحاربة “داعش” دون ذكر مزيد من التفاصيل.

كما ناقش الاجتماع التحديات التي تواجه المنطقة وبعض الأفكار لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي ، بالإضافة إلى دعم التعاون السياسي والأمني والاقتصادي في إطار منتدى التعاون للولايات المتحدة ومجلس التعاون الخليجي الذي تم تأسيسه منذ عام 2012.

وأكد الوزراء خلال اجتماعهم رفضهم الإرهاب والعنف الطائفي بكل أشكاله ، وأشاروا إلى التهديدات التي يمثلها تنظيم داعش للسلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدين إدانتهم للجرائم الوحشية التي يرتكبها التنظيم الإرهابي ضد المدنيين والتي تخالف كافة التعاليم الإسلامية .

كما رحب الوزراء بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة واتفقوا على اتخاذ خطوات لتوطيد العلاقات مع حكومة بغداد بما في ذلك إعادة فتح سفارات بلادهم والتبادل الدبلوماسي بما هو يتناسب مع الظروف الراهنة .

وفي الوقت ذاته ، أكد الوزراء دعمهم لتحالف المعارضة السورية واتفقوا على اتخاذ خطوات ملموسة لتدعيم مساعدة وتدريب أفراد المعارضة .

أ ش أ