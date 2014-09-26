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ضبط 96 طربة حشيش و18 كيلو بانجو و850 قرص مخدر خلال 24 ساعة

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ضبط 96 طربة حشيش و18 كيلو بانجو و850 قرص مخدر خلال 24 ساعة ضبط 96 طربة حشيش و18 كيلو بانجو و850 قرص مخدر خلال 24 ساعة

أرشيفية

فى إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بوزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها خاصة مرتكبى جرائم تجارة المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية غير المرخصة … فقد أسفرت جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتعاون مع مديريات الأمن خلال 24 ساعة الأخيرة عن ضبط عاطل بالإسكندرية لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة … وبحوزته (96 طربة لمخدر الحشيش وزنت 9,600 كيلو جرام)، كما تم إستهداف أربعة عاطل بالقليوبية لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة ، وتبين هروبهم ، وبتفتيش منازلهم تم ضبط (2 لفافة لنبات البانجو المخدر وزنت 4,500 كيلو جرام).

تمكنت مباحث مركز شرطة قفط بقنا من ضبط ( عاطلين وسائق ) لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة … وبحوزتهم ( كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 1 كيلو جرام ، فرد خرطوش عيار 16مم محلى الصنع ، و طلقة خرطوش من ذات العيار ) .
> قامت مباحث مكافحة المخدرات بمديرية أمن قنا بإستهداف منزل عامل لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة … حيث تبين هروبه ، وبتفتيش منزله تم ضبط ( كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 2 كيلو جرام ، و24 زجاجة مواد كحولية ) .

تمكنت مباحث قسم شرطة اللبان بالإسكندرية من ضبط ربة منزل لقيامهما بالإتجار فى الأقراص المخدرة … وبحوزتهما (650 قرص مخدر ) .

وفى مديرية أمن الدقهلية تمكنت مباحث مركز شرطة الجمالية من ضبط مسجل شقى خطر فرض سيطرة – مطلوب ضبطه فى قضيتى ” مخدرات ، مقاومة سلطات وإطلاق أعيرة نارية ، وهارب من حكم بالسجن 15 سنة فى قضية مخدرات ومقاومة سلطات ) لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة … وبحوزته ( 5 لفافات لنبات البانجو المخدر وزنت 8 كيلو جرام ، بندقية آلية عيار 7,62×39مم ، وطبنجة عيار 9 مم ، و2 خزينة لأسلحة نارية ، و23 طلقة نارية مختلفة الأعيرة ، ودراجة بخارية بدون لوحات معدنية ) .

وتمكنت مباحث قسم شرطة أول أسوان من ضبط عربجى حنطور سبق إتهامه فى 16 قضية (سرقات ، سلاح أبيض ، مخدرات ) لقيامهم بالإتجار فى المواد والأقراص المخدرة … وبحوزتهم ( 450 لفافة صغيرة الحجم لنبات البانجو المخدر وزنت 3 كيلو جرام ، 200قرص مخدر ) .

تمكنت مباحث قسم شرطة ثانى أسوان من ضبط عاطل لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة … وبحوزتهم ( 2 لفافة لنبات البانجو المخدر وزنت 100 جرام ) .

تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده ، والعرض على النيابات المختصة التى باشرت التحقيق.. وجارى إستمرار الحملات الأمنية .

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