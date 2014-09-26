العثور على جثة متحللة داخل شقة بالإسكندرية‎

تمكن أهالى منطقة دربالة، بمحافظة الإسكندرية ، من العثور على جثة شخص متحللة، ‎وبلغوا لمباحث قسم شرطة أول المنتزه إنبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى شقق العقارات السكنية.

وتبين أن الشقة محل البلاغ خالية من الأثاث عدا سرير بغرفة النوم وجهاز ديب فريزر بالمطبخ تنبعث منه رائحة كريهة، وبفحصه عثر بداخله على جثة لشخص مجهول في العقد الرابع من العمر يرتدي بنطال أسود اللون فى حالة تعفن واتخذت إجراءات النشر عن الجثة، وإخطار الأدلة الجنائية وتم نقل الجثة لمشرحة الإسعاف، وكلفت المباحث بالتحرى عن الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق .