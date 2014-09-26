أخبار عاجلة

البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ وغير متوقع في سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

العثور على جثة متحللة داخل شقة بالإسكندرية‎

Google+ Print
العثور على جثة متحللة داخل شقة بالإسكندرية‎ العثور على جثة متحللة داخل شقة بالإسكندرية‎

صورة أرشيفية

تمكن أهالى منطقة دربالة، بمحافظة الإسكندرية ، من العثور على جثة شخص متحللة، ‎وبلغوا لمباحث قسم شرطة أول المنتزه إنبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى شقق العقارات السكنية.

وتبين أن الشقة محل البلاغ خالية من الأثاث عدا سرير بغرفة النوم وجهاز ديب فريزر بالمطبخ تنبعث منه رائحة كريهة، وبفحصه عثر بداخله على جثة لشخص مجهول في العقد الرابع من العمر يرتدي بنطال أسود اللون فى حالة تعفن واتخذت إجراءات النشر عن الجثة، وإخطار الأدلة الجنائية وتم نقل الجثة لمشرحة الإسعاف، وكلفت المباحث بالتحرى عن الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق .

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا