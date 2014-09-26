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كوريا الجنوبية تقدم 5 ملايين دولار للمساعدة في مواجهة «إيبولا»

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تعتزم الكورية الجنوبية تقديم مساعدة إنسانية بقيمة 5 ملايين دولار للحد من الأضرار، التي يسببها فيروس «إيبولا».

وقالت وزارة الخارجية الكورية، الجمعة، في بيان نقلته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية، إن وزيرها يون بيونج- سيه الذي يقوم بزيارة إلى الولايات المتحدة، أعلن في المحادثات رفيعة المستوى التي أجريت في نيويورك حول محاربة فيروس« إيبولا»، عن تقديم كوريا الجنوبية 5 ملايين دولار للمشاركة في جهود المجتمع الدولي لمواجهة «إيبولا».

وأشار الوزير إلى أن الحكومة الكورية الجنوبية سبق أن قدمت مساعدات إنسانية بقيمة 600 ألف دولار لمنع انتشار فيروس «إيبولا» في بداية نشأته، وذكر أن انتشار الفيروس لا يقتصر على قضية صحية في بعض الدول فقط، بل يؤثر على السلام والأمن في منطقة أفريقيا بأكملها، لافتاً إلى أن الخارجية الكورية الجنوبية تخطط لتوسيع المساعدة الإنسانية من أجل مواجهة الأزمة الدولية.

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