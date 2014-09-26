دائما .. رونالدو يسجل في معقل فياريال بالليجا

فياريال (إسبانيا)،(إفي): يعد ملعب المادريجال معقل فريق فياريال الذي يحل عليه ريال مدريد ضيفا في الغد ضمن الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، أحد الملاعب التي يشعر فيها البرتغالي كريستيانو رونالدو بالراحة، حيث سجل أهدافا في المرات الأربعة التي لعب فيها هناك.

وسجل رونالدو خمسة أهداف في المرات الأربعة التي لعب فيها على المادريجال.

وكانت أول زيارة لرونالدو لمعقل فياريال في موسم 2009-2010 وفاز فيها ريال مدريد على أصحاب الأرض بهدفين نظيفين سجل "صاروخ ماديرا" أحدهما.

وفي الموسم التالي هزم الميرينجي مضيفه فياريال بثلاثة أهداف لآخر، وكان نصيب رونالدو هدفين.

وفي آخر زيارتين للمادريجال تعادل الفريقان، حيث انتهى لقاء موسم 2011-2012 بالتعادل (1-1) وكان هدف الريال من توقيع رونالدو.

ولم يتواجه الفريقان في الموسم التالي 2012-2013 نظرا لهبوط فياريال لدوري الدرجة الثانية، أما في الموسم الماضي فانتهى اللقاء الذي استضافه فياريال بالتعادل (2-2) وسجل رونالدو هدفا.