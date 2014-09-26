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فان جال: لا تبالغوا .. يونايتد دافع جيدا أمام ليستر

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فان جال: لا تبالغوا .. يونايتد دافع جيدا أمام ليستر فان جال: لا تبالغوا .. يونايتد دافع جيدا أمام ليستر

/ أ ش أ / أعلن لويس فان جال المدير الفني لمانشستر يونايتد بأن فريقه يدافع بشكل جيد حتى على الرغم من الخسارة يوم الاحد الماضي أمام ليستر سيتي المغمور 5-3.

ويستعد يونايتد لخوض مباراة على ملعب أولد ترافورد أمام وست هام، في غياب 10 لاعبين للإصابة والإيقافات.

وقال فان جال فى تصريحات للصحفيين: "اعتقد أن ردود الفعل السلبية على مباراتنا الأخيرة امام ليستر كان مبالغا فيها، مثل هذه الامور تحدث كثيرا فى كرة القدم".

وأضاف قائلا " لقد دافعنا بشكل جيد، كما ظللنا متقدمين 3 - 1 حتى الدقيقة 60، وقد تراجع أداء اللاعبين بالفعل بعد ذلك غير أنني اؤكد اننا لو كنا قد حافظنا على انتصارنا فى هذه المباراة لكان الوضع قد اختلف تماما بالنسبة لنا الان ".

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