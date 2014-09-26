محمد صلاح .. هل يعاني من حب مورينيو لتثبيت التشكيل؟

أجاد محمد صلاح الدولي المصري جناح تشيلسي في مواجهة كأس الرابطة عندما شارك أساسيا لأول مرة .. ولكنه يصطدم بحب جوزيه مورينيو المدير الفني لتثبيت القوام الأساسي للفريق.

تشيلسي يلتقي مع أستون فيلا على ملعب ستامفورد بريدج يوم الأربعاء بالجولة السادسة، مع عودة الأساسيين الذين حصلوا على راحة في مواجهة كأس كابيتال وان يوم الأربعاء أمام بولتون واندررز وانتهت بفوز الزرق 2-1.

شاهد ملخص لمسات صلاح أمام بولتون

مورينيو يسعى مع أي فريق يتولى تدريبه لتثبيت التشكيل، وبعد الجولة الخامسة .. غالبا تظهر معالم القوام الأساسي لفريقه.

وفي تلك الحالة تظهر صعوبة وجود صلاح أساسيا مع تشيلسي في المباريات المقبلة.

ويستعرض FilGoal.com الدلائل الدالة على ذلك..

- تشيلسي

اعتمد مورينيو في المباريات الخمسة الماضية على 18 لاعبا، منهم 7 لاعبين شاركوا في كل المباريات 450 دقيقة كاملة، والباقون هم من يقوم المدرب البرتغالي بعملية التدوير في أضيق الحدود.

فقد شارك من ضمن الـ18 لاعبا أربعة لاعبين أقل من 20 دقيقة من بينهم محمد صلاح، وحتى جون أوبي ميكيل الذي ظهر في ثلاثة مباريات لعب مجملا 53 دقيقة فقط.

وهذا يدل على أن مورينيو يحب تثبيت التشكيل وقد يضايق صلاح.

- مانشستر سيتي

ومقارنة بمانويل بيلجريني مثلا المدير الفني لمانشستر سيتي، سنجد أنه استخدم 19 لاعبا في المباريات الماضية بالدوري الإنجليزي.

وأقل عدد من الدقائق التي لعبها أحدهم في القائمة التي اعتمد عليها المدرب، سنجد أنه فرانك لامبارد وشارك في 58 دقيقة مقسمة على مباراتين، وإيلاكيم مانجالا شارك 90 دقيقة.

وهذا يوضح أن بيلجريني يوسع اختياراته مقارنة بمورينيو.

- أرسنال

الوضع أوسع في أرسنال مع أرسن فينجر المدير الفني، فالرجل اعتمد حتى الجولة الخامسة على 21 لاعبا من قائمة المدفعجية.

وأقل لاعب في الـ21 الذين شاركوا مع أرسنال هو جويل كامبل 17 دقيقة فقط، ورغم ذلك هو يعادل عدد دقائق أقل ثنائي لاعبين اعتمد عليهم مورينيو في تشيلسي وهما (فيلليبي لويس 8 دقائق + محمد صلاح 9 دقائق).