أناقة النجمات في الصفوف الأمامية لعروض الأزياء

تظهر النجمات لدعم المصممين المفضلين لديهن في عروض الأزياء المقامة خلال أيام أسابيع الموضة، وفي عروض ربيع وصيف 2015 المقامة حالياً شاهدنا أجمل الإطلالات في الصفوف الأمامية.

ومع وصول فعاليات أسبوع الموضة إلى محطتها الأخيرة في باريس، قررنا أن نختصر لك أجمل الإطلالات وأكثرها جنوناً خلال هذا الشهر، ففي نيويورك تسابقت النجمات للظهور بإطلالات عصرية مجنونة، مثل: إطلالات المغنية نيكي مناج Nicki Minaj في عرض Alexander Wang وعرض Versus Versace، كذلك زميلتها مايلي سايرس Miley Cyrus التي كانت محط الأنظار في عرض المصمم جيرمي سكوت، حيث شاركت في تصميم الإكسسوارات للعرض.

في لندن ظهرت النجمة ريتا أورا في الكثير من العروض، ومنها عرض Marchisa الذي حرصت النجمة على حضوره ودعم المصممات المفضلات لديها، كما كانت كارا ديليفين Cara Delevingne إحدى ضيفات عرض Burberry بدلاً من أن تشارك فيه باعتبارها الوجه الإعلاني للعطر الجديد الذي أطلقته الدار، وقد حضرت كارا متألقة ببدلة رسمية مع عارضة الأزياء الشهيرة كيت موس Kate Moss.

أما في عروض ميلان فقد كان الحضور ملكياً وراقياً، ففي عرض Gucci خطفت أميرة موناكو شارلوت كاسيراغي Charlotte Casiraghi الأضواء مع الممثلة الصينية يانغ مي Yang Mi، كما حضرت الممثلة الشهيرة Amy Adams عرض Max Mara باعتبارها الوجه الإعلاني للدار.

وفي عروض باريس التي انطلقت مؤخراً كثر الحديث عن حضور كيم كارداشيان Kim Kardashian وزوجها كانييه ويست Kanye West مع طفلتهما North في عرض Balenciaga بإطلالات سوداء بالكامل. كما ظهر الزوجين مجدداً مع كريس جينر في عرض Balmain و Lanvin ليلة البارحة.

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