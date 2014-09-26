بالفيديو.. السيسي: «بكرة أكبر وأضربكم»

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه يرفض الرد على أي إساءة في حقه، داعيًا الشعب المصري إلى «الترفع عن الإسفاف».

وأوضح السيسي، في لقائه أعضاء البعثة الإعلامية المصرية في نيويورك، الخميس: «عايزين نعلم الناس إنهم يبقوا مترفعين عن الإسفاف، وأحد الرؤساء اتكلم في حقي شخصياً ومفيش رد ومش هرد»، وفقًا للفيديو، الذي أذاعته قناة «التحرير».

وتابع: «وأنا صغير كان فيه ناس كبار يضربوني»، مضيفًا بابتسامة: «فأقول لهم بكرة أكبر وأضربكم».

جاء تصريح السيسي عقب كلمة الرئيس التركي، رجب طيب أردوجان، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تطاول فيها على مصر، واعتبر أن البلاد «شهدت انقلابًا عسكريًا»، وفقًا لقوله.