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بالفيديو.. السيسي: «بكرة أكبر وأضربكم»

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قال الرئيس عبدالفتاح إنه يرفض الرد على أي إساءة في حقه، داعيًا الشعب المصري إلى «الترفع عن الإسفاف».

وأوضح السيسي، في لقائه أعضاء البعثة الإعلامية المصرية في نيويورك، الخميس: «عايزين نعلم الناس إنهم يبقوا مترفعين عن الإسفاف، وأحد الرؤساء اتكلم في حقي شخصياً ومفيش رد ومش هرد»، وفقًا للفيديو، الذي أذاعته قناة «التحرير».

وتابع: «وأنا صغير كان فيه ناس كبار يضربوني»، مضيفًا بابتسامة: «فأقول لهم بكرة أكبر وأضربكم».

جاء تصريح السيسي عقب كلمة الرئيس التركي، رجب طيب أردوجان، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تطاول فيها على ، واعتبر أن البلاد «شهدت انقلابًا عسكريًا»، وفقًا لقوله.

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