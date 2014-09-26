مسيرتان للإخوان في المهندسين ضد «تردي الأوضاع الاقتصادية»

تظاهر العشرات من أنصار جماعة الإخوان المسلمين، عقب صلاة الجمعة، في منطقتي المهندسين والدقي، ضمن فعاليات «أسبوع العدالة» التي دعا لها «التحالف الوطني لدعم الشرعية»، ونظموا مسيرتين انطلقت أولاهما من شارع السودان، والثانية من شارع جامعة الدول العربية باتجاه شارع شهاب بالمهندسين، تنديدًا بما سموه «الانقلاب الدموي»، ورفضًا لـ«حكم العسكر»، وتنديدًا بـ«فشل حكومة الانقلاب في حل المشكلات اليومية للمواطن المصري البسيط».

وردد المتظاهرون هتافات، منها «زي ما ترسي ترسي.. وإحنا معاك يا مرسي»، و«هما معاهم ضرب النار.. وإحنا معانا عزيز جبار»، ورفعوا لافتات تندد بالأوضاع الاقتصادية الحالية، واستمرار انقطاع الكهرباء وغلاء الأسعار، بجانب رفع صور الشهداء والمعتقلين وشعار رابعة وصور الرئيس المعزول.

وقطع المشاركون في المسيرتين شارع جامعة الدول من ناحية ميدان مصطفى محمود، وتفرقوا للشوارع الجانبية فور رؤيتهم قوات الأمن والتدخل السريع التي تحركت باتجاههم، وتعقبتهم دوريات الأمن المتواجدة بشارعي السودان وشهاب، وردد الأهالي أثناء فرارهم هتاف «السيسي رئيسي».