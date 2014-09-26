الكهرباء: الفارق بين الانتاج والمتاح اليوم 1650 ميجاوات

أعلن مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن الفارق المتوقع بين الانتاج والمتاح اليوم الجمعة يبلغ 1650 ميجاوات مقابل 2370 ميجاوات كعجز في الانتاج أمس الخميس منها 2085 ميجاوات أحمال مفصولة و 285 ميجاوات تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.
وأوضح المرصد في نشرته اليومية أن مدة زيادة الاستخدام عن الانتاج أمس الخميس بلغت ساعة و 55 دقيقة من السابعة و 15 دقيقة مساءا إلى التاسعة و 10 دقائق مساء، مع ارتفاع الاستخدام لمدد يقارب مجموعها 8 ساعات من بعد الظهر حتى العاشرة و 20 دقيقة مساء.
وأشار إلى أن الحمل الأقصى الصباحي المتوقع اليوم الجمعة يبلغ 21850 ميجاوات، بينما بلغ الحمل الأقصى في ساعة الذروة أمس 26350 ميجا وبلغ الحمل الأدنى 19175 ميجا.
ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر باللون الأحمر منذ منتصف الليل وبداية اليوم حتى الواحدة و 45 دقيقة بعد الظهر.
يذكر أن اللون الأخضر لمؤشر حالة الحمل يعني أن الحالة آمنة وتوجيه الشكر للمواطنين على تعاونهم في ترشيد الاستهلاك، أما اللون البرتقالي فيشير إلى وضع الإنذار الذي يفيد بأن استهلاك الشبكة فى تزايد ويوجه نداء للمشتركين للمشاركة فى ترشيد الاستهلاك، أما اللون الأحمر فيفيد بأننا فى حاجة ماسة لترشيد الاستهلاك لتوفير التغذية الكهربائية اللازمة.
وأوضح المرصد أنه يتم في فترة “ارتفاع الاستخدام” تخفيض أحمال بعض المشتركين الصناعيين بالتنسيق معهم، وفي فترة “زيادة الاستخدام عن الإنتاج” يتم تخفيض الأحمال بالتناوب بين المشتركين ولا يتم التخفيض بأكثر من ساعة عن نفس المشترك في المرة الواحدة.
ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها الترشيد وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية حيث أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التى تؤدى إلى خفض استهلاك الطاقة.
أ ش أ