الكهرباء: الفارق بين الانتاج والمتاح اليوم 1650 ميجاوات

أعلن ‏مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏المستهلك أن الفارق المتوقع بين الانتاج والمتاح اليوم الجمعة يبلغ 1650 ميجاوات ‏مقابل ‏‏‏2370 ميجاوات ‏كعجز في الانتاج أمس الخميس منها 2085 ‏ميجاوات أحمال مفصولة ‏و ‏‏‏285 ‏‏ميجاوات ‏تخفيض ‏‏‏أحمال بالتنسيق ‏‏مع المشتركين.‏‎‏ ‏

‏وأوضح المرصد في نشرته اليومية أن مدة زيادة الاستخدام عن الانتاج أمس الخميس بلغت ‏ساعة و 55 دقيقة من السابعة و 15 دقيقة مساءا إلى التاسعة و 10 دقائق مساء، مع ارتفاع ‏الاستخدام لمدد يقارب مجموعها 8 ساعات من بعد الظهر حتى العاشرة و 20 دقيقة مساء.‏

وأشار إلى أن الحمل الأقصى الصباحي المتوقع اليوم الجمعة يبلغ 21850 ميجاوات، بينما ‏بلغ الحمل الأقصى في ساعة الذروة أمس 26350 ميجا وبلغ الحمل الأدنى 19175 ميجا.‏

ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر باللون الأحمر منذ منتصف الليل ‏‏‏وبداية اليوم حتى الواحدة و 45 دقيقة بعد الظهر.‏

يذكر أن اللون الأخضر لمؤشر حالة الحمل يعني أن الحالة آمنة وتوجيه الشكر ‏للمواطنين ‏‏‏على تعاونهم في ‏ترشيد الاستهلاك، أما اللون البرتقالي فيشير إلى وضع الإنذار ‏الذي يفيد بأن ‏‏‏استهلاك الشبكة فى تزايد ‏ويوجه نداء للمشتركين للمشاركة فى ترشيد الاستهلاك، ‏أما اللون ‏‏‏الأحمر فيفيد بأننا فى حاجة ماسة لترشيد ‏الاستهلاك لتوفير التغذية الكهربائية ‏اللازمة.‏

وأوضح المرصد أنه يتم في فترة “ارتفاع الاستخدام” تخفيض أحمال بعض المشتركين ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏الصناعيين بالتنسيق ‏معهم، وفي ‏‏فترة “زيادة الاستخدام عن الإنتاج” يتم تخفيض الأحمال ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏بالتناوب بين المشتركين ولا يتم ‏التخفيض بأكثر من ساعة عن ‏‏نفس المشترك في المرة الواحدة.‏‎‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏

ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها الترشيد وهو تحقيق ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏الاستخدام الأمثل ‏لموارد ‏‏‏‏الطاقة الكهربائية حيث أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التى ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏تؤدى إلى خفض استهلاك الطاقة.‏‎‏ ‏‎‏‎‏ ‏

أ ش أ‎‏ ‏‎‏ ‏