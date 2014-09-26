أخبار عاجلة

البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ وغير متوقع في سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

مهندس بشركة المياه يتهم طالبا بإشعال النيران فى سيارته بمطروح

Google+ Print
مهندس بشركة المياه يتهم طالبا بإشعال النيران فى سيارته بمطروح مهندس بشركة المياه يتهم طالبا بإشعال النيران فى سيارته بمطروح

مديرية أمن مطروح

تلقى اللواء العناني حمودة مدير أمن مطروح إخطارا من قسم شرطة مطروح بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بسيارة بشارع الثانوية بنات دائرة القسم، وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية وقيادات المديرية وتم السيطرة على الحريق وإخماده .

بالفحص تبين نشوب حريق بالسيارة رقم 9215 ج ه ق ماركة مرسيدس موديل 2012 ملك المدعو حلمى حلمى محمد قنديل ( 36 سنة ) مهندس بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح ومقيم برج العمده مطروح ونتج عن الحريق احتراق السيارة بالكامل ولم يسفر الحريق عن إصابات أو وفيات .

وبسؤال مالك السيارة أتهم خالد ع . ر ( 18 سنة ) طالب بكلية السياحة والفنادق مقيم الكيلو 3 بمرسى مطروح بإشعال النيران بالسيارة لوجود خلافات صاحب السيارة وبين شقيق المتهم .

وباستدعاء المشكو فى حقه أنكر ما نسب اليه وكلف فرع الأدلة الجنائية بفحص وبيان أسباب الحريق وكلفت ادارة البحث الجنائى بالتحرى عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر المحضر اللازم إدارى مطروح وجارِ العرض على النيابة العامة للتحقيق .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا