مهندس بشركة المياه يتهم طالبا بإشعال النيران فى سيارته بمطروح

تلقى اللواء العناني حمودة مدير أمن مطروح إخطارا من قسم شرطة مطروح بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بسيارة بشارع الثانوية بنات دائرة القسم، وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية وقيادات المديرية وتم السيطرة على الحريق وإخماده .

بالفحص تبين نشوب حريق بالسيارة رقم 9215 ج ه ق ماركة مرسيدس موديل 2012 ملك المدعو حلمى حلمى محمد قنديل ( 36 سنة ) مهندس بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح ومقيم برج العمده مطروح ونتج عن الحريق احتراق السيارة بالكامل ولم يسفر الحريق عن إصابات أو وفيات .

وبسؤال مالك السيارة أتهم خالد ع . ر ( 18 سنة ) طالب بكلية السياحة والفنادق مقيم الكيلو 3 بمرسى مطروح بإشعال النيران بالسيارة لوجود خلافات صاحب السيارة وبين شقيق المتهم .

وباستدعاء المشكو فى حقه أنكر ما نسب اليه وكلف فرع الأدلة الجنائية بفحص وبيان أسباب الحريق وكلفت ادارة البحث الجنائى بالتحرى عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر المحضر اللازم إدارى مطروح وجارِ العرض على النيابة العامة للتحقيق .