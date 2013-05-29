أحيت شمس الأغنية اللبنانيّة نجوى كرم قبل أيّام حفلاً غنائياً في القاعة الملوكية بفندق الاند مارك في العاصمة الأردنية عمان وقد كانت متألقة كعادتها . اختارت النجمة تصميم جميل بالون الأزرق السماوي بتفاصيل جميلة على الخصر من مجموعة الأزياء الراقية لربيع وصيف 2013 من مصممها المفضّل زهير مراد .
يذكر أن اعجاب النجمة نجوى كرم بتصاميم زهير مراد لا يخفى على أحد فمن النادر أن تظهر بإطلالات تخلو من لمسته الأنيقة .
شاهدي الصور واخبرينا برأيك في اطلالة النجمة نجوى كرم في الأردن .
نجوى كرم تتألق في الأردن بتصميم زهير مراد
أحيت شمس الأغنية اللبنانيّة نجوى كرم قبل أيّام حفلاً غنائياً في القاعة الملوكية بفندق الاند مارك في العاصمة الأردنية عمان وقد كانت متألقة كعادتها . اختارت النجمة تصميم جميل بالون الأزرق السماوي بتفاصيل جميلة على الخصر من مجموعة الأزياء الراقية لربيع وصيف 2013 من مصممها المفضّل زهير مراد .