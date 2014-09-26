أبل تخسر 23 مليار دولار بسبب «آيفون 6»

تعرضت شركة «آبل» الأميركية لخسارة بلغت 23 مليار دولار بسبب عيوب اعترت منتجها الجديد «آيفون 6»، و«آيفون 6 بلس»، إضافة إلى مشاكل في نظام التشغيل الذي طرحته مؤخراً IOS 8.

وتراجعت أسهم «آبل» في بورصة وول ستريت بنسبة 3,81 بالمائة لتصل إلى 97,87 دولارا للسهم الواحد، حسبما ذكر موقع قناة «سكاى نيوز عربية».

وفقدت أبل بذلك 4 بالمائة من قيمة أسهمها في أسبوع واحد متراجعة بذلك عن رقم قياسي حققته بداية الشهر الجاري وهو 103,74 للسهم الواحد.

وكانت صفحات مواقع التواصل الإجتماعي امتلأت بشكاوى من مستخدمي«آيفون 6» الذين انتقدوا فقدانهم لتغطية شبكة الإنترنت على هواتفهم، عقب تحديث نظام التشغيل إلى IOS 8.

هواتف قابلة للثني:

كما شكا عدد آخر من المستخدمين من أن هواتفهم “انثنت” بعد وضعها في جيوبهم، إلا أن المتحدث باسم «آبل» قلل من شأن هذه الشكاوى مؤكدا أنها “حالة نادرة” وأن عدد المستخدمين الذين اشتكوا من انثناء هواتفهم لم يتجاوز تسعة مستخدمين في ستة أيام.

سخرية «تكنولوجية»:

وتحولت قضية انثناء هاتف آيفون 6 إلى دعاية ساخرة من قبل منافسي «آبل» حيث قال مدير شركة بلابيري جون تشين إن من المستحيل أن يطوي أحد هاتف بلاكبيري الجديد الذي يحمل إسم “باسبورت”.

كما أكدت شركة سامسونج أن هواتفها أكثر صلابة ولا يمكن ثنيها. أما شركة نستلة فسخرت عبر حساب منتجها شوكولاتة “كيت كات” على موقع تويتر من “آيفون 6 بلس” قائلة إن شوكولاتة كيت كات لا يمكن ثنيها ولكن يمكن كسرها والتمتع بمذاقها.