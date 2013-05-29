هيفاء وهبي بظهور متأخر في كان

بعد أن شوهدت المغنية اللبنانيّة مايا دياب على السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي قبل أيّام كثرت التساؤلات حول حضور زميلتها هيفاء وهبي إليه، وقد جاءت الإجابات عن هذه التساؤلات في وقت متأخر.

ظهرت النجمة في آخر أيام المهرجان العالمي في حفل خيري لدعم جمعيّة أصدقاء لبنان مرتدية فستانًا صيفيًّا بألوان مشرقة من تصميم إيلي صعب من مجموعة ربيع وصيف 2013 .

التقت النجمة بدورها بنجوم عرب منهم: الممثلة ميساء مغربي التي اختارت فستانًا ضخمًا بلون برّاق في إطلالة ملكيّة بمجوهرات كبيرة وملفتة.