«المبادرة المصرية» تطلق حملة «جوعى للعدالة» لدعم السجناء المضربين

أطلقت «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية» حملة بعنوان «جوعى للعدالة»، لدعم حقوق المضربين عن الطعام في السجون، ورفع الوعي بمسؤوليات الدولة تجاههم.

وأكدت المبادرة، في بيان لها، الخميس، أنها بدأت جمع شهادات حول أوضاع المضربين عن الطعام في السجون من أهاليهم وذويهم، ومن بينهم «محمد سلطان، وإبراهيم اليماني، وأحمد زيادة، وسناء سيف».

وذكر البيان أن المبادرة رصدت بدايات الإضراب عن الطعام الذي نفذه عشرات السجناء من أطياف سياسية مختلفة، بعد وصولهم إلى حالة من اليأس من محاكماتهم، واحتجاجًا على حبسهم الاحتياطي «المطول»، فضلاً عما وصفه البيان بـ«إساءة المعاملة والظروف اللاإنسانية التي يتعرضون لها في السجون».

وأشار البيان إلى أن محمد سلطان، المضرب عن الطعام منذ فترة طويلة، يتعرض لمضاعفات صحية ألمت به جراء الإضراب لمدة قاربت 240 يومًا، دخل خلالها العناية المركزة مرتين على الأقل.

ولفت البيان إلى أن عددا كبيرا من هؤلاء المضربين عن الطعام «محتجزين تنفيذًا لقانون التظاهر المطعون في دستوريته»، مشيرًا إلى أن إدارات السجون المحتجزين بها «تسعى إلى إقناع المضربين بتعليق احتجاجاتهم طوعًا أو كَرها، وتخفق في توفير الرعاية الطبية الكافية لهم، اللهم إلا في استثناءات نادرة».

وطالبت منظمة العفو الدولية، في وقت سابق، السلطات المصرية بالإفراج عن المُضربين عن الطعام في السجون المصرية، والذين لم توجه لهم تهم، ودعت إلى توفير الرعاية الطبية المناسبة لهم، مؤكدة أنها وثقّت لنحو 86 حالة إضراب عن الطعام قائمة في السجون وأماكن الاحتجاز، وتشمل هذه الحالات 57 حالة في سجن أبوزعبل و15 على الأقل في سجن طرة، وبقية الحالات موزعة على بقية السجون.