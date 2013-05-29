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نجمات بالكاجوال في حفل الموازين...

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نجمات بالكاجوال في حفل الموازين... نجمات بالكاجوال في حفل الموازين...

بدأ توافد النجمات الى مهرجان الموازين هذا العام في دورته الثانية عشرة. وقد رصدت عدسة "سيدتي نت" كل تحركاتهن منذ وصولهن بأزياء الكاجوال حتى اعتلائهن خشبة المسرح لمواجهة الآلاف الذين كانوا في انتظار ملاقاتهن.
النجمة الأميركية ريهانا تميزت بربطة رأسها والعقد الكبير الذي ارتدته مع تي شيرت قطنية مطبعة. فيما لفتت النجمة أحلام الأنظار بحقيبتها الزرقاء وسترة من الجلد والفرو الأسود. نجوى كرم ودينا حايك حضرتا معاً بثياب مريحة تناسب الرحلات الطويلة أما النجمة فرافقتها أزياء الكاجوال حتى المسرح حيث تعرضت للانتقاد الشديد لجهة اعتمادها هذه الإطلالة الجينز السبور.

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سيدتي

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