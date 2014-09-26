إصابة 6 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالمنوفية

اصيب 6 اشخاص باصابات بالغة فى مشاجرة بالاسلحة البيضاء والشوم بقرية مصطاى التابعة لمركز قويسنا، وتم نقل المصابيين الى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة .

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية أخطارا من رئيس مباحث قويسنا يفيد بمشاجرة ومصابيين بقرية مصطاى ؛ بالانتقال تبين إصابة 6 اشخاص باصابات بالغة وتم نقلهم الى مستشفى قويسنا المركزى وتحويلهم الى مستشفى شبين الكوم التعليمى لخطورة حالتهم .

وبسؤال الطرفين اتهم كل منهما الاخر بالتعدى عليه بالضرب وإحداث ما به من إصابات لخلافات على قطعة أرض مؤجرة للطرف الثانى من الطرف الأول ؛ تم تحرير محضر رقم 27150 جنح مركز قويسن لسنة 2014 وجارى العرض على النيابة .