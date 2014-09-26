ضبط تذاكر قطارات بالسوق السوداء بالمنيا

تحفظت أجهزة الأمن بالمنيا، علي مجموعة من تذاكر القطارات تباع للمواطنين بالسوق السوداء.

كانت معلومات قد وردت للعميد ماهر الببلاوي، مفتش مباحث شرطة النقل والمواصلات لمنطقة شمال الصعيد، بقيام عدداً من تجار السوق السوداء بالحصول علي تذاكر السفر وبيعها للمواطنين بأسعار مضاعفة.

وعلي الفور قام المهندس محمد حسن مدير الهيئة للمنطقة الوسطي بسكك حديد مصر بتشكيل حملة من مفتشي النقل بالدرجة الأولي والثانية المكيفة، وبالمرور بالقطار رقم 89 القادم من أسوان والمتجهه إلي القاهرة ومراجعة تذاكر الركاب تبين وجود عدد كبير من التذاكر منزوع منها الجزء السلفي والمتضمن رقم التذكرة وتاريخ صدورها وجهة الإصدار وذلك لعدم تحديد الجهة التي تم تهريب التذاكر منها، وبسؤال الركاب عن كيفية الحصول علي التذاكر تبين أنهم حصلوا عليها من العاملين بالبوفيهات والأكشاك الكائنة بالمحطات.