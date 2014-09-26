أخبار عاجلة

البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ وغير متوقع في سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

ضبط تذاكر قطارات بالسوق السوداء بالمنيا

Google+ Print
ضبط تذاكر قطارات بالسوق السوداء بالمنيا ضبط تذاكر قطارات بالسوق السوداء بالمنيا

أرشيفية

تحفظت أجهزة الأمن بالمنيا، علي مجموعة من تذاكر القطارات تباع للمواطنين بالسوق السوداء.

كانت معلومات قد وردت للعميد ماهر الببلاوي، مفتش مباحث شرطة النقل والمواصلات لمنطقة شمال الصعيد، بقيام عدداً من تجار السوق السوداء بالحصول علي تذاكر السفر وبيعها للمواطنين بأسعار مضاعفة.

وعلي الفور قام المهندس محمد حسن مدير الهيئة للمنطقة الوسطي بسكك حديد بتشكيل حملة من مفتشي النقل بالدرجة الأولي والثانية المكيفة، وبالمرور بالقطار رقم 89 القادم من أسوان والمتجهه إلي القاهرة ومراجعة تذاكر الركاب تبين وجود عدد كبير من التذاكر منزوع منها الجزء السلفي والمتضمن رقم التذكرة وتاريخ صدورها وجهة الإصدار وذلك لعدم تحديد الجهة التي تم تهريب التذاكر منها، وبسؤال الركاب عن كيفية الحصول علي التذاكر تبين أنهم حصلوا عليها من العاملين بالبوفيهات والأكشاك الكائنة بالمحطات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر

سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري

سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي