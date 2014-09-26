بالفيديو والصور.. مميش يستقبل عائلة أول رئيس لهيئة قناة السويس بعد تأميمها

أستقبل، قبل قليل، الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، وفد من عائلة المهندس محمود يونس أول رئيس لهيئة قناة السويس بعد التأميم .

وتضمن الوفد عدد من أبناء وأحفاد الراحل وعدد من عائلته أبرزهم الكابتن مصطفى يونس نجم الزمالك، وتناول الفريق عرضًا لفيلم وثائقى عن الهيئة وتاريخها وقرار التأميم الذى أعلنه جمال عبد الناصر وأحباط مؤامرة الانسحاب الجماعى للمرشدين الاجانب والعدوان الثلاثى على مصر.

وشرح مميش عرضًا وافيًاعن القناة الجديدة والهدف من أقامتها والعائد الذى تحققه لمصر والعالم، بينما أشاد سمير ومحمد نجلا الراحل محمود يونس بالمشروع، وقالا انه يحقق حلم والدهما الراحل فى ان تذدوج القناة والتى جاءت أخيرا على يد قرار الرئيس السيسي.

وأوضح سليمان الحوت أحد منسقى الزيارة أن نادى الليونز بالتنسيق مع الحملة الشعبية لتنمية مصر وهيئة قناة السويس نظمت الزيارة بهدف تواصل الأجيال .

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