كاميرون: الحملة العسكرية ضد «داعش» ستستمر لسنوات

أكد رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، صباح اليوم الجمعة، أن الحملة العسكرية ضد تنظيم «داعش» ستستمر لسنوات وليس لأشهر.
وقال كاميرون إن القضية المعروضة على المجلس اليوم هو كيف نحافظ على أمن الشعب البريطاني من الخطر الذي يشكله «داعش» ، وتساءل “هل هناك تهديد للشعب البريطاني؟ ، وأجاب “نعم. لقد قتلوا رهينة بريطانية ، وهددوا بقتل رهينتين آخريين ، إضافة الى شنهم هجمات في أنحاء أوروبا”، وأكد أن بريطانيا ستتعامل مع التطرف الإسلامي لسنوات عديدة قادمة.
وأوضح كاميرون – في كلمته اليوم أمام مجلس العموم لمناقشة تدخل بريطانيا لتوجيه ضربات جوية على داعش – أن نقص القوات على الأرض وتركز النقاش فقط على العراق ، وليس سوريا ، سيوقف العمليات العسكرية البريطانية من التدخل أكثر في الصراع ، وأكد أن داعش “منظمة إرهابية مختلفة عن أي شيء تعاملنا معه في السابق، وتمتلك وحشية مذهلة” ، وأشار الى أن داعش تسيطر على مساحة من الأراضي تساوي مساحة بريطانيا.