كاميرون: الحملة العسكرية ضد «داعش» ستستمر لسنوات

أكد رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، صباح اليوم الجمعة، ‏أن الحملة العسكرية ضد تنظيم «داعش» ستستمر لسنوات وليس ‏لأشهر.

وقال كاميرون إن القضية المعروضة على المجلس اليوم هو كيف نحافظ على أمن ‏الشعب البريطاني من الخطر الذي يشكله «داعش» ، وتساءل “هل هناك تهديد للشعب البريطاني؟ ، وأجاب “نعم. لقد ‏قتلوا رهينة بريطانية ، وهددوا بقتل رهينتين آخريين ، إضافة الى شنهم هجمات في أنحاء ‏أوروبا”، وأكد أن بريطانيا ستتعامل مع التطرف الإسلامي لسنوات عديدة قادمة.‏

وأوضح كاميرون – في كلمته اليوم أمام مجلس العموم لمناقشة تدخل بريطانيا لتوجيه ضربات جوية على ‏داعش – أن نقص القوات على الأرض وتركز النقاش فقط على العراق ، وليس ‏سوريا ، سيوقف العمليات العسكرية البريطانية من التدخل أكثر في الصراع ، وأكد أن داعش “منظمة إرهابية مختلفة عن أي شيء تعاملنا ‏معه في السابق، وتمتلك وحشية مذهلة”‏ ، وأشار الى أن داعش تسيطر على مساحة من الأراضي تساوي مساحة بريطانيا.‏