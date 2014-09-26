تفاصيل حفل زفاف جورج كلوني وأمل علم الدين بالكامل

بعد زفاف النجمين العالميين Angelina Jolie و Brad Pitt، استحوذ الممثل George Clooney حالياً على اهتمام وسائل الإعلام والرأي العام، حيث ينتظر الجميع حدث الموسم، وهو زواجه بالمحامية اللبنانية أمل علم الدين.

حتى الآن، لم يكشف أحد الطرفين أيّ تفاصيل رسميّة بشأن حفلة الزفاف، وإن حاولت الصحف كافة الحصول على معلومات، من هنا وهناك، لتكوين فكرة عامة عن السهرة التي ستُدخل أشهر عازب في هوليوود القفصَ الذهبي.

وقد كشفنا في وقت سابق عن أنّ العروس أمل علم الدين تركت أعمالها وغادرت بريطانيا متّجهة إلى إيطاليا برفقة والدتها، قبل 4 أيام من موعد زفافها، للتحضير ووضع اللمسات الأخيرة على حفلة الزفاف. وذكرنا كذلك أنّ فستان زفافها سيكون من تصميم Sarah Burton التي تعمل في دار Alexander McQueen ، فيما بدلة Clooney ستكون من مجموعة Giorgio Armani.

أما الآن، فقد لفتت المصادر إلى أنّ الزفاف الضخم سيشهد حضور أكثر من 150 نجماً في عالم الفنّ والسياسة والمجتمع، أبرزهم: Brad Pitt و Angelina Jolieو Matt Damonو Cindy Crawfordو Lana Del Rey، إلى جانب المغني الأوبرالي Andrea Bocelli الذي سيغني للعروسين.

وسيستضيف فندق Cipriani جميع الشخصيات المرموقة، التي ستأتي إلى إيطاليا من أجل هذا الحدث، قبل انتقال الجميع إلى Aman Resort في Venice من أجل حفلة الزفاف، التي سيكون موعدها نهار الإثنين، داخل أحد أضخم مباني Grand Canal التابع لمجلس الأمن، حسب ما أفادت صحيفة Telegraph.

وفي ما يخصّ إجراءات الزواج الرسمية، فمن المقرّر أن يتولاها Walter Veltroni، صديق George Clooney وعمدة روما السابق، كما سيحضر الطاقم الأمني الخاصّ بسلطات البندقية لحراسة مكان الحفل ومحيطه.

ومنعاً للفوضى التي من المتوقع أن تحدثها وسائل الإعلام وكاميرات الباباراتزي، سيكون هناك فريق خاصّ لمعالجة هذا الأمر وتنظيم حضور المصوّرين ومندوبي الصحف والمجلات العالمية.

وفي هذا الإطار، نشرت إحدى الصحف أنّ إشبين Clooney سيكون Rande Gerber، زوج الممثلة Cindy Crawford، التي تجمعها صداقة متنية بالعروسين، بينما ستكون "تالة" شقيقة أمل إشبينتها.

يُشار إلى أنّ هذا الزواج هو الثاني لـ George Clooney، بعد زواجه الأول من الممثلة Talia Balsam، الذي استمرّ من عام 1989 حتى عام 1993.